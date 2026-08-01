Palatul Culturii rămâne fără manager. Concurs ratat din nou

* nici a doua procedură organizată de Ministerul Culturii nu a adus un manager pentru Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași * singurul proiect rămas în cursă a fost notat cu 6,48

Una dintre cele mai importante instituții culturale din România va continua să fie condusă prin interimat. Niciun candidat nu a reușit să ajungă la etapa interviului în concursul pentru funcția de manager al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, instituție care administrează Palatul Culturii și mai multe muzee ieșene.

Niciun candidat nu a obținut nota minimă

Ministerul Culturii a publicat rezultatele primei etape a concursului de proiecte de management pentru conducerea Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași. Singurul proiect rămas în evaluare a primit nota 6,48, sub pragul minim de 7 necesar pentru participarea la etapa interviului. În aceste condiții, procedura se încheie fără desemnarea unui câștigător.

La actualul concurs au fost înscriși inițial doi candidați, însă numai unul a rămas în cursă până la publicarea rezultatului primei etape. Interviurile fuseseră programate pentru zilele de 3 și 4 august 2026, dar nu vor mai avea loc în lipsa unui candidat care să fi obținut nota minimă. Calendarul procedurii prevedea analizarea proiectelor între 22 și 31 iulie.

Al doilea concurs încheiat fără câștigător

Este a doua încercare consecutivă a Ministerului Culturii de a găsi un manager pentru Complexul Muzeal Național „Moldova”. La concursul organizat la sfârșitul anului 2025 s-au înscris trei candidați, însă niciunul nu a reușit să treacă de evaluarea proiectelor de management. Procedura a fost anulată, iar instituția a rămas în continuare sub conducere interimară. Noul eșec obligă Ministerul Culturii să decidă cine va asigura conducerea instituției după plecarea actualului manager interimar și dacă postul va fi scos pentru a treia oară la concurs.

Andrei Apreotesei pleacă pe 13 august

Actualul manager interimar, Andrei Apreotesei, a anunțat că își va încheia activitatea la Complexul Muzeal Național „Moldova” pe 13 august 2026 și că se va întoarce la conducerea Ateneului Național din Iași.

Apreotesei nu s-a înscris în concursul organizat de Ministerul Culturii, precizând că nu îndeplinește condițiile de participare stabilite prin regulament.

Plecarea sa, în lipsa unui candidat declarat câștigător, deschide o nouă perioadă de incertitudine la conducerea Complexului Muzeal. Ministerul Culturii va trebui să desemneze un alt manager interimar, până la organizarea unei noi proceduri de concurs.

Complexul Muzeal Național „Moldova” administrează Palatul Culturii, Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Palatul Memorial „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa și alte obiective muzeale importante din județul Iași.

Clara DIMA