* Ioana Iasmina Huțupașu, absolventă a Colegiului Național din Iași, deschide lista admișilor la Facultatea de Medicină a UMF „Carol Davila” * tânăra de 18 ani este olimpică internațională la biologie și a încheiat Bacalaureatul cu media 9,96

Primul nume de pe lista admișilor la una dintre cele mai râvnite facultăți de medicină din România vine de la Iași. Ioana Iasmina Huțupașu a intrat cu punctaj maxim la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, după patru ani în care biologia i-a ocupat aproape fiecare zi.

Ioana Iasmina Huțupașu are 18 ani, a absolvit Colegiul Național din Iași și se află pe prima poziție în clasamentul final al candidaților admiși în 2026 la Facultatea de Medicină din București.

În dreptul primului candidat din lista oficială apar 100 de puncte, nota 10, media 9,96 la Bacalaureat și mențiunea „olimpic”. Tânăra nu a susținut proba scrisă, fiind admisă pe baza rezultatelor obținute la olimpiadele școlare. În clasament se află 18 olimpici cu nota 10, departajarea fiind făcută prin media de la Bacalaureat. Iasmina, cu 9,96, deschide lista.

Reușita vine într-un an în care concurența la „Carol Davila” a atins un nivel record. Pentru cele 985 de locuri de la Medicină s-au înscris 2.727 de candidați. Dintre locurile disponibile, 725 sunt finanțate de la bugetul de stat, iar 260 sunt cu taxă.

Patru ani în care biologia a devenit centrul vieții sale

Drumul Iasminei spre Medicină nu a început în ultimele luni de liceu și nici într-un centru de pregătire pentru admitere. A început în clasa a IX-a, când participarea la Olimpiada de Biologie i-a schimbat felul în care privea această disciplină.

Îndrumată de profesoara Ioana Bohotineanu, eleva a trecut de la primele concursuri școlare la loturile naționale și apoi la competiția internațională. Au fost ani cu zile întregi de studiu, ore petrecute în laborator și etape în care rezultatele nu au fost întotdeauna cele pe care și le dorea. În loc să renunțe, Iasmina a continuat. „Pentru mine, Biologia nu este o obligație, este o oportunitate”, spunea tânăra înainte de calificarea la etapa internațională. În clasa a XII-a, a intrat de pe primul loc atât în lotul lărgit, cât și în lotul restrâns al României, format din numai patru elevi. Confirmarea a venit în iulie, la Vilnius, unde Ioana Iasmina Huțupașu a câștigat medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Biologie. Competiția a reunit aproximativ 300 de elevi din 78 de țări și a inclus probe teoretice, dar și teste practice de laborator. Tânăra a avut de rezolvat exerciții de bioinformatică, biochimie și biologie moleculară, a lucrat la microscop și a disecat o insectă în cadrul probei de morfologie animală. Testele teoretice s-au întins pe durata a șase ore. Dincolo de dificultatea subiectelor, Iasmina a descris experiența drept una dintre cele mai frumoase pe care le-a trăit.

Medicina, continuarea firească a unei pasiuni

După anii petrecuți studiind genetica, fiziologia, biochimia și biologia moleculară, alegerea Facultății de Medicină a venit firesc. Iasmina spune că aici simte că poate oferi cel mai mult, fără să renunțe însă la interesul pentru cercetare. Profesoara Ioana Bohotineanu, care i-a fost alături în cei patru ani de liceu, o descrie drept o elevă care nu se limitează la memorarea informațiilor, ci caută să interpreteze, să analizeze și să înțeleagă mecanismele din spatele lor.

Din toamnă, prima admisă la Facultatea de Medicină „Carol Davila” va părăsi Iașul pentru București. În spatele poziției din clasament nu se află însă doar nota 10, ci un traseu început în clasa a IX-a, continuat cu mii de ore de studiu și încununat, la finalul liceului, de o medalie internațională și de primul loc la admiterea la Medicină.

Clara DIMA