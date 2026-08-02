Premieră pe iaz. Școala de pescuit pentru copii la Moimești

* la câțiva kilometri de Iași, o familie a transformat un iaz într-o sală de clasă în aer liber * copiii învață să lege cârlige, să pregătească monturi, să arunce undița și să elibereze peștele fără să îl rănească

Pe malul Iazului Moimești, din comuna Popricani, graba nu ajută la nimic. Firul trebuie trecut cu atenție, cârligul legat bine, iar pluta urmărită fără ca privirea să fugă spre telefon sau spre jocurile vacanței. Pentru copiii veniți să descopere pescuitul, fiecare gest este nou. Cum se ține undița, cât de puternic se aruncă firul, când se ridică lanseta și cum este scos peștele fără să fie rănit — toate acestea se învață la atelierele organizate pentru copiii cu vârste între 11 și 15 ani. Dincolo de explicațiile tehnice, prima lecție este una simplă și tot mai greu de deprins: răbdarea.

Florentina și Bogdan Lăpușneanu, administratorii Iazului Moimești, au pus bazele unei mici școli de pescuit. Întâlnirile sunt organizate pe bază de înscriere și nu se rezumă la câteva ore petrecute pe mal. Copiii învață să lege cârlige, să realizeze o montură pentru pescuitul de tip „catch and release”, dar și una pentru bățul de mână. Apoi exersează aruncarea, urmăresc pluta și descoperă cum trebuie manevrată o captură. Pentru un pescar cu experiență, sunt gesturi obișnuite. Pentru un copil care atinge pentru prima dată firul, cârligul și pluta, fiecare pas devine o mică victorie.

Visul unei familii, crescut pe malul apei

În spatele atelierelor se află povestea unei familii care a transformat o pasiune într-un mod de viață. Iazul nu este doar o baltă pentru pescari, ci un loc în care părinții și copiii pot petrece timp împreună, departe de aglomerația orașului. Florentina și Bogdan Lăpușneanu au investit în refacerea iazului, în popularea cu pește și în amenajarea malurilor. Treptat, locul a început să atragă și familii care căutau o ieșire în natură. „Nu băgăm plase pentru exploatare de comercializare pește. Ne bazăm foarte mult pe pescuit recreativ de tip catch and release. Natura își spune povestea în cele mai simple momente”, spune Florentina Lăpușneanu.

La Moimești, copilul nu primește pur și simplu o undiță. Este învățat cum se face un nod, cum se alege montura și cum se păstrează echilibrul la aruncare.

Peștele este prins și eliberat

O parte importantă a atelierului este dedicată respectului pentru natură. Copiii află că pescuitul sportiv nu înseamnă doar captură și trofeu.

Peștele este scos cu grijă, ținut cât mai puțin în afara apei, fotografiat și apoi eliberat. Pentru mulți copii, este momentul cel mai greu. După așteptare și emoția primei capturi, trebuie să lase peștele să plece.

Lecția este simplă: nu tot ce prinzi trebuie să îți aparțină.

În județul Iași au mai fost organizate tabere de pescuit pentru copii, la Larga Jijia și la Complexul Paradisul Verde din Iepureni. La Moimești, însă, un iaz administrat de o familie devine, în timpul vacanței, o mică școală deschisă celor care vor să învețe.

Fără bănci, catalog sau clopoțel, lecțiile încep pe mal și se termină atunci când copilul reușește primul nod, prima aruncare sau prima captură.

La Moimești, vacanța capătă ritmul apei. Iar cea mai importantă captură nu este peștele, ci răbdarea.

Dan DIMA