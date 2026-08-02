* după prima etapă a admiterii, în județ au rămas 987 de locuri neocupate * cele mai multe sunt în liceele tehnologice și la clasele din gastronomie, mecanică, construcții și agricultură * locuri libere sunt și la colegiile de top ale Iașului

Prima repartizare la liceu a lăsat aproape 1.000 de bănci goale în județul Iași. Inspectoratul Școlar Județean a publicat lista locurilor disponibile pentru etapa a doua a admiterii, iar cele mai multe se găsesc în învățământul tehnologic. În total, au rămas 987 de locuri generale. Alte 41 pot fi ocupate numai cu respectarea ultimei medii de admitere și a criteriilor de departajare. Lista mai cuprinde 76 de locuri rezervate candidaților romi și 75 pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. Astfel, documentul ISJ însumează 1.179 de poziții, însă nu toate sunt accesibile în aceleași condiții.

Peste 90 de locuri libere la un singur colegiu

Cele mai multe locuri generale sunt la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” din Iași, unde au rămas 91. Dintre acestea, 34 sunt la calificarea de operator la mașini cu comandă numerică, 18 la automatizări, iar 14 la instalații și aparatură de bord pentru aeronave. Urmează Liceul Tehnologic „Gheorghe Mârzescu”, cu 70 de locuri, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, cu 69, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, cu 68, și Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, cu 67. La Liceul Tehnologic „Petru Poni” mai sunt 57 de locuri, iar la Colegiul Tehnic „Ion Holban”, 38. Una dintre cele mai mari clase rămase neacoperite este cea de tehnician în gastronomie – ospătar, de la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, unde sunt disponibile 41 de locuri. La „Gheorghe Mârzescu” au rămas 26 de locuri la procesare text și imagine, 23 la multimedia și 21 la telecomunicații.

La Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” din Pașcani sunt 24 de locuri la calificarea de ospătar, iar la „Henri Coandă” au rămas 21 de locuri la mecanică auto și 19 la proiectare CAD.

Aproape 200 de bănci goale în liceele din comune

În liceele din comunele județului au rămas 191 de locuri generale. Cea mai dificilă situație este la Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” din Miroslava, cu 62 de locuri neocupate.

La Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu Craiu” din Belcești mai sunt 31 de locuri, iar liceele din Fântânele și Vlădeni au câte 16. La Țibănești sunt disponibile 13 locuri, la Victoria 11, iar la Dagâța și Țibana câte nouă.

Locuri libere mai există la Plugari, Focuri, Hălăucești și Cozmești. Cele mai multe sunt la specializări din agricultură, industrie alimentară, construcții, mecanică, comerț și servicii.

Locuri libere la „Negruzzi”, „Eminescu” și „Alecsandri”

Lista cuprinde și locuri la colegii unde mediile de admitere au fost ridicate. La Colegiul Național „Costache Negruzzi” sunt două locuri la Filologie, care pot fi ocupate numai cu respectarea ultimei medii, 8,87, și a criteriilor de departajare. Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” are câte un loc la Matematică-Informatică, Filologie și Științe Sociale, iar la Colegiul Național „Mihai Eminescu” sunt două locuri, la Filologie și Filologie bilingv franceză. Colegiul Național „Vasile Alecsandri” mai are trei locuri generale la Filologie bilingv germană, însă candidații trebuie să îndeplinească cerințele privind cunoașterea limbii.

Etapa a doua le oferă o nouă șansă elevilor care nu au fost repartizați, nu și-au depus dosarul sau nu au participat la prima etapă. Cele aproape 1.000 de locuri rămase libere arată însă și care sunt specializările pe care absolvenții de clasa a VIII-a le-au ocolit în acest an.

Teona SOARE