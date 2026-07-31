Al doilea concurs eșuat pentru șefia Palatului Culturii

* Ministerul Culturii rămâne fără manager la cel mai important complex muzeal din Moldova * Rezultatul publicat vineri, 31 iulie, de Ministerul Culturii închide, practic, și cea de-a doua procedură de selecție fără un câștigător și prelungește incertitudinea privind conducerea uneia dintre cele mai importante instituții muzeale din România

Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași, instituția care administrează Palatul Culturii și cele mai importante muzee din județ, traversează o nouă criză de conducere. Pentru a doua oară consecutiv, Ministerul Culturii nu a reușit să desemneze un manager prin concurs, după ce singurul candidat admis în competiție a fost eliminat încă din prima etapă a evaluării.

Singurul candidat admis a fost eliminat înainte de interviu

La această a doua ediție a concursului s-au înscris doi candidați, însă doar unul a fost declarat admis pentru evaluarea proiectului de management.

Pentru a ajunge la etapa finală – susținerea proiectului în fața comisiei – candidatul trebuia să obțină minimum nota 7,00.

Evaluarea s-a oprit însă la 6,48, sub pragul minim de promovare, ceea ce a dus automat la închiderea concursului fără desemnarea unui manager.

Astfel, nici măcar interviul nu a mai avut loc.

O comisie formată din nume importante din muzeografia românească

Proiectul de management a fost analizat de o comisie desemnată de Ministerul Culturii, alcătuită din Victor Neumann, profesor universitar, istoric și fost director al Muzeului Național de Artă din Timișoara, Ciprian-Anghel Ștefan, managerul Complexului Național Muzeal ASTRA Sibiu și președintele Rețelei Naționale a Muzeelor din România, Bogdan Tănăsescu, arheolog și manager interimar al Muzeului Național „George Enescu”.

Două concursuri consecutive fără rezultat

Actuala procedură fusese reluată în iunie 2026, după ce și primul concurs, organizat la finalul anului 2025, s-a încheiat fără succes.

La acea selecție participaseră fostul viceprimar al Iașului, Răzvan Timofciuc, și fostul director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Sorin Marcel Colesniuc.

Niciunul nu a reușit atunci să obțină nota minimă de promovare la interviu, motiv pentru care Ministerul Culturii a fost obligat să reia întreaga procedură.

Acum, și cea de-a doua încercare s-a încheiat fără desemnarea unui câștigător.

Andrei Apreotesei pleacă de la Palatul Culturii

În paralel cu eșecul concursului, actualul manager interimar, Andrei Apreotesei, a anunțat că își încheie mandatul la conducerea Complexului Muzeal Național „Moldova”.

După aproximativ doi ani și jumătate în fruntea instituției, acesta revine, din 13 august 2026, la conducerea Ateneului Național din Iași, unde va ocupa din nou funcția de manager.

Apreotesei a precizat că își va păstra și mandatul de consilier local PNL, afirmând că între cele două funcții nu există incompatibilitate.

Ministerul Culturii trebuie să găsească o nouă soluție

În lipsa unui manager desemnat prin concurs și odată cu plecarea lui Andrei Apreotesei, Ministerul Culturii este pus în situația de a numi un nou manager interimar pentru instituția care administrează Palatul Culturii, Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic și Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.

După două concursuri consecutive eșuate, rămâne de văzut dacă ministerul va organiza o nouă procedură de selecție sau va opta pentru o perioadă prelungită de interimat la conducerea celui mai important complex muzeal din regiunea Moldovei. Carmen DEACONU