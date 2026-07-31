Postul Adormirii Maicii Domnului începe anul acesta vineri, 31 iulie, iar meniurile fără carne, ouă și lactate revin în ofertele restaurantelor și firmelor de catering. În Iași, un prânz complet de post costă, în general, între 38 și 74 de lei, fără taxele de livrare. Diferența este dată de ingrediente, gramaj, numărul preparatelor și modul de gătire.

Cât costă un meniu de post în Iași

Oferta locală este suficient de variată pentru aproape orice buget. La firmele de catering și restaurantele cu meniul zilei, un prânz format din ciorbă și fel principal pornește de la aproximativ 38 de lei.

De exemplu, un meniu vegetarian sau de post cu borș de fasole, ciulama de ciuperci, sarmale cu ciuperci ori mămăliguță este afișat la 38 de lei. În alte localuri, un meniu al zilei cu supă, preparat vegetal și desert ajunge la 48 de lei.

Preparatele comandate separat pornesc de la aproximativ 25 de lei. În această categorie intră porțiile de falafel, hummus, bulgur cu tofu sau produsele din proteină de mazăre. O turtă cu falafel, hummus, salată și sos tahini costă în jur de 40 de lei.

Meniurile de tip fast-food vegan sunt mai scumpe. Un meniu cu falafel, cartofi, sos și turtă ajunge la 59 de lei, iar un burger cu proteină vegetală, brânză vegană și cartofi costă aproximativ 74 de lei.

La aceste sume se pot adăuga taxa de livrare, taxa pentru distanță, ambalajul sau diferențele de preț practicate de platformele de comenzi. Costul final trebuie verificat înainte de confirmarea comenzii.

Un meniu de post bun nu înseamnă doar cartofi și pâine

Eliminarea produselor de origine animală nu transformă automat un preparat într-o alegere sănătoasă. O masă alcătuită din cartofi prăjiți, pâine, maioneză vegetală și șnițel vegetal pane poate fi de post, dar rămâne bogată în grăsimi, sare și carbohidrați rafinați.

Un meniu echilibrat ar trebui să conțină o sursă de proteine vegetale, legume și o garnitură care oferă sațietate. Lintea, fasolea, năutul, mazărea, tofu, ciupercile, nucile și semințele pot înlocui preparatele din carne într-un prânz consistent.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă o alimentație variată, bazată pe legume, fructe, leguminoase, cereale integrale, nuci și semințe, cu limitarea produselor foarte sărate, prăjite sau bogate în zahăr.

Cum recunoști un meniu care merită prețul

Înainte de a comanda, trebuie verificat gramajul. Un preparat de 150 de grame la 25 de lei poate fi doar o gustare, în timp ce un meniu de 500 de grame poate înlocui o masă completă.

Contează și lista ingredientelor. Denumiri precum „burger vegetal”, „șnițel de post” sau „brânză vegană” nu arată cât de procesat este produsul. Un preparat simplu, din năut, linte, fasole, ciuperci sau legume, poate fi o alegere mai bună decât un înlocuitor vegetal cu o listă lungă de ingrediente.

Un meniu reușit poate include:

supă cremă de linte și orez cu legume;

borș de fasole și sarmale cu ciuperci;

hummus, falafel, salată și lipie;

tocăniță de ciuperci cu mămăliguță;

bulgur sau orez integral cu tofu și legume;

mâncare de năut ori linte cu salată proaspătă.

Sosurile sunt un alt detaliu important. Maioneza vegetală, sosurile dulci și dressingurile grase pot crește semnificativ valoarea calorică a mesei. Este mai sigur ca acestea să fie comandate separat.

„Vegetarian” nu înseamnă întotdeauna „de post”

Un preparat vegetarian poate conține ouă, lapte, unt, smântână sau brânzeturi. Supele-cremă sunt adesea pregătite cu unt ori smântână, iar unele chifle, paste sau deserturi pot avea ouă și lapte în compoziție.

Clienții trebuie să întrebe explicit dacă preparatul este complet vegetal. Informațiile despre ingredientele care pot provoca alergii trebuie puse la dispoziția consumatorilor, inclusiv în cazul alimentelor nepreambalate și al preparatelor servite de restaurante.

Această verificare este importantă și pentru persoanele cu alergii, deoarece multe preparate de post conțin soia, gluten, susan, nuci sau alte ingrediente alergene.

Meniul zilei sau preparate comandate separat

Pentru un buget redus, meniul zilei rămâne cea mai avantajoasă opțiune. La aproximativ 38-48 de lei pot fi cumpărate două preparate și, uneori, pâine sau desert.

Comanda à la carte oferă mai multă libertate, dar prețul crește rapid. O supă, un fel principal și un desert cumpărate separat pot depăși 70-80 de lei, înainte de adăugarea taxelor de livrare.

Pentru mai multe persoane, comenzile directe la restaurant sau la firma de catering pot fi mai avantajoase decât plasarea mai multor comenzi individuale printr-o aplicație.

Cât ar trebui să plătești

Un preț corect pentru un meniu de post simplu, cu ciorbă și fel principal, este în jur de 38-50 de lei. Pentru ingrediente mai scumpe, precum tofu, produse vegetale premium, avocado, nuci sau înlocuitori de carne, costul poate ajunge la 60-74 de lei.

Prețul trebuie analizat împreună cu gramajul și compoziția. Un meniu bun de post nu este neapărat cel mai sofisticat sau cel mai scump, ci acela care oferă legume, proteine vegetale și o garnitură consistentă, fără să se bazeze exclusiv pe prăjeli, pâine și cartofi. Tania DAMIAN