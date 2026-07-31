Primăria bagă peste 23,5 milioane de lei în două străzi-problemă

* Municipalitatea a lansat licitația pentru refacerea străzilor Văleni și Viorelelor, un contract estimat la 19,45 milioane de lei fără TVA, adică aproape 23,54 milioane de lei cu TVA

Ani la rând, strada Văleni a fost unul dintre cele mai dificile puncte din zona Galata. Terenul instabil, fisurile din carosabil și alunecările repetate au transformat drumul într-o adevărată provocare pentru locuitori. Acum, după mai bine de un deceniu în care problemele s-au agravat, Primăria Municipiului Iași pornește una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din zonă.

Situație îngrijorătoare pe strada Văleni

Cea mai spectaculoasă intervenție va avea loc pe strada Văleni, unde documentația tehnică descrie un tablou îngrijorător. Încă din anul 2011 au fost semnalate tasări ale terenului, fisuri extinse și alunecări de versant, fenomene care au afectat constant stabilitatea drumului și siguranța circulației.

Din acest motiv, lucrările vor începe cu ceea ce specialiștii consideră etapa esențială: consolidarea versantului. Practic, înainte de orice asfalt nou, autoritățile vor trebui să stabilizeze terenul pentru a elimina riscul ca investiția să fie compromisă de noi alunecări. Această etapă este estimată să dureze șase luni.

Abia după consolidarea terenului va începe modernizarea propriu-zisă a străzii, alături de lucrările prevăzute pe strada Viorelelor.

Și aici situația este una aparte. Deși în ultimii ani zona s-a dezvoltat accelerat, cu numeroase locuințe noi, infrastructura rutieră nu a ținut pasul cu extinderea cartierului. Strada a rămas fără asfalt, iar proiectul municipalității urmărește transformarea completă a acesteia prin lucrări de modernizare.

Întregul șantier destinat modernizării celor două străzi este programat să dureze aproximativ 12 luni, după finalizarea consolidării versantului de pe Văleni.

Constructorii interesați pot depune ofertele până la 2 septembrie 2026, iar câștigătorul va fi desemnat în principal pe baza prețului, care contează în proporție de 80%, în timp ce perioada de garanție va reprezenta 20% din punctaj. Documentația prevede o garanție maximă de 60 de luni.

Carmen DEACONU