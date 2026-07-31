Deputatul ieșean Silviu Gurlui atacă proiectul „Deltei Urbane”: „Începem exact cu capătul!”

Proiectul spectaculos al Primăriei Iași privind amenajarea unei „Delte Urbane” la confluența râurilor Bahlui și Nicolina provoacă primele reacții dure din spațiul public. Deputat și profesor universitar, Silviu Gurlui critică în termeni tranșanți investiția estimată la peste 36 de milioane de lei, susținând că administrația locală încearcă să construiască o imagine spectaculoasă, în timp ce problemele reale ale celor două râuri rămân nerezolvate.

Într-o postare amplă, parlamentarul pune sub semnul întrebării atât fundamentarea tehnică a proiectului, cât și ordinea în care municipalitatea stabilește prioritățile de investiții.

„Unde sunt studiile?”

Silviu Gurlui afirmă că un proiect de aproape 7 milioane de euro nu poate fi prezentat doar prin imagini spectaculoase și concepte atractive.

Deputatul întreabă public unde sunt studiile hidrologice și modelările hidraulice pentru întreg sistemul Bahlui–Nicolina, analizele privind calitatea apei și sedimentelor, evaluările riscului la inundații, studiile geotehnice, analizele de biodiversitate, planul de întreținere și sursa clară de finanțare.

În opinia sa, un proiect de asemenea amploare trebuie susținut de argumente științifice solide, nu doar de randări spectaculoase.

Cea mai dură critică vizează însă filozofia investiției. Silviu Gurlui susține că municipalitatea încearcă să transforme confluența celor două râuri într-o zonă spectaculoasă, ignorând faptul că zeci de kilometri din Bahlui și Nicolina se află într-o stare pe care o consideră inacceptabilă.

Profesorul vorbește despre vegetație necontrolată, deșeuri, resturi de materiale de construcții, maluri degradate și ape asupra cărora planează numeroase semne de întrebare privind calitatea. „Nu putem amenaja câteva hectare la confluență și să ignorăm zecile de kilometri de râu care ajung acolo”, este mesajul transmis de deputat.

Mai întâi curățenie, apoi proiecte spectaculoase

În viziunea parlamentarului, adevărata regenerare urbană trebuie să înceapă cu lucrările de bază.

Acesta consideră că prioritatea ar trebui să fie: ecologizarea completă a albiilor Bahluiului și Nicolinei, eliminarea depozitelor de deșeuri, refacerea malurilor, identificarea și eliminarea surselor de poluare, monitorizarea permanentă a calității apei, refacerea ecosistemului pe întreaga lungime a râurilor.

Abia după finalizarea acestor intervenții, spune Gurlui, ar putea fi justificată realizarea unei zone umede spectaculoase la confluența celor două cursuri de apă.

„Iașul are nevoie de un parc, nu doar de marketing urban”

Deputatul merge mai departe și afirmă că zona Cicoarei are nevoie, în primul rând, de investiții care să răspundă nevoilor comunității.

Printre acestea enumeră un parc metropolitan cu mii de arbori, terenuri sportive gratuite, locuri moderne de joacă, promenade, piste continue pentru biciclete, iluminat public și spații de recreere pentru familii.

În opinia sa, acestea reprezintă investițiile care ar trebui să preceadă amenajările peisagistice spectaculoase.

Poziția lui Silviu Gurlui deschide prima controversă publică majoră legată de proiectul „Delta Urbană”, unul dintre cele mai ambițioase planuri de regenerare urbană anunțate în ultimii ani la Iași.

Deputatul susține că orașul nu are nevoie doar de un nou concept de imagine, ci de o strategie completă pentru întregul sistem hidrografic Bahlui–Nicolina, construită pe baze științifice și pe utilizarea responsabilă a fondurilor publice. Daniel BACIU