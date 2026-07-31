6.000 de lei amendă după imaginile care au revoltat internetul

Un videoclip devenit viral, în care un câine alb, încă pui, era legat cu o chingă în jurul gâtului și al corpului și plimbat prin curtea unei gospodării, a stârnit un val de indignare în mediul online și a pus în mișcare autoritățile. La doar câteva zile după apariția imaginilor, polițiștii ieșeni au identificat persoanele implicate și au aplicat sancțiuni.

Este vorba despre doi tineri, în vârstă de 17 și 19 ani, din comuna Erbiceni, care au fost identificați de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor. În urma verificărilor, aceștia au fost amendați cu 6.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, ale OUG nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân și ale HG nr. 984/2005 privind normele sanitar-veterinare.

Imaginile cu animale tratate necorespunzător nu mai rămân fără urmări

Dincolo de revolta stârnită de imagini, ancheta a arătat că animalul nu prezenta răni sau leziuni vizibile. Polițiștii au constatat că patrupedul este într-o stare generală bună, beneficiază de hrană și apă, are un adăpost corespunzător și suficient spațiu pentru mișcare. De asemenea, în urma verificărilor nu au fost identificate alte fapte care să întrunească elementele unei infracțiuni sau ale altor contravenții.

Cu toate acestea, cazul transmite un mesaj clar: imaginile cu animale tratate necorespunzător nu mai rămân fără urmări. Poliția reamintește că protecția animalelor este o obligație legală și morală, iar orice act de cruzime, suferință sau comportament incompatibil cu bunăstarea acestora poate atrage sancțiuni.

Reprezentanții Biroului pentru Protecția Animalelor subliniază că deținătorii au responsabilitatea de a asigura condiții adecvate de viață, îngrijire și respect pentru animale, iar ori de câte ori legislația este încălcată vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege.

Cazul de la Erbiceni demonstrează încă o dată că un simplu videoclip postat în spațiul public poate deveni proba care declanșează intervenția autorităților, iar ceea ce unii consideră o „joacă” se poate transforma rapid într-o amendă usturătoare și într-o lecție despre responsabilitatea față de animale. Andre TURCU