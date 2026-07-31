* candidații încep cu evaluarea competențelor lingvistice și digitale * prima probă scrisă este programată pe 10 august

A doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2026 începe luni, 3 august, și se va desfășura până pe 24 august. Primele zile sunt rezervate evaluării competențelor lingvistice și digitale, înaintea probelor scrise programate începând cu 10 august.

Sesiunea este destinată absolvenților care nu au promovat examenul în prima etapă, celor care nu s-au prezentat la toate probele, precum și candidaților din promoțiile anterioare. Înscrierile au avut loc în perioada 14–21 iulie, inclusiv pentru elevii care au promovat examenele de corigență.

Bacalaureat 2026. Calendarul probelor de competențe

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se desfășoară luni și marți, pe 3 și 4 august. Candidații care au urmat cursurile liceale într-o limbă a minorităților naționale vor susține proba orală la limba maternă în zilele de 4 și 5 august. Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională este programată pe 5 și 6 august, iar competențele digitale vor fi verificate pe 6 și 7 august.

Probele scrise încep pe 10 august

Prima probă scrisă din sesiunea a doua va avea loc luni, 10 august, la Limba și literatura română.

Pe 11 august este programată proba obligatorie a profilului: Matematică pentru candidații de la profilul real și Istorie pentru cei de la profilul umanist.

Proba la alegere a profilului și specializării va fi susținută pe 12 august. Candidații din partea minorităților naționale vor da proba scrisă la Limba și literatura maternă pe 13 august.

Când vor fi publicate rezultatele

Primele rezultate la probele scrise vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații își vor putea consulta lucrările și vor putea depune contestații.

Vizualizarea lucrărilor și înregistrarea contestațiilor vor continua pe 19 și 20 august. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 20–21 august, iar rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni vor fi publicate luni, 24 august.

Ce note sunt necesare pentru promovarea Bacalaureatului

Pentru a promova examenul, candidații trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și toate probele scrise.

La fiecare probă scrisă este necesară cel puțin nota 5, iar media generală a probelor scrise trebuie să fie minimum 6.

În prima sesiune a Bacalaureatului 2026, rata finală de promovare a fost de 76,9%, calculată pentru candidații din toate promoțiile. În total, au promovat 97.020 de candidați, dintre care 92.502 au fost absolvenți ai promoției curente.

Teona SOARE