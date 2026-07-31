Palatul Culturii din Iași găzduiește duminică, 9 august 2026, de la ora 18.00, concertul Romanian Guitar Quartet, inclus în Turneul Național „Anotimpuri/Vivaldi”.

Vivaldi răsună la Palatul Culturii din Iași, pe 9 august

Muzica lui Antonio Vivaldi va răsuna în Palatul Culturii din Iași, într-o interpretare destinată unui ansamblu de chitare. Romanian Guitar Quartet ajunge duminică, 9 august 2026, de la ora 18.00, în capitala Moldovei, în cadrul Turneului Național „Anotimpuri/Vivaldi”.

Concertul este organizat la invitația Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”. Proiectul este derulat de Asociația Culturală „Kitharalogos” și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

„Anotimpurile”, reinterpretate de patru chitariști

Romanian Guitar Quartet este format din Dragoș Ilie, Costin Soare, Dan Alexandru Arhire și Ioan Bănescu, patru muzicieni cu experiență în recitaluri, proiecte camerale și turnee naționale sau internaționale.

Dragoș Ilie este laureat al unor concursuri internaționale de chitară și este cunoscut publicului și din proiectele realizate alături de violonistul Alexandru Tomescu. Costin Soare are în portofoliu 15 turnee naționale și internaționale și numeroase colaborări cu muzicieni români.

Dan Alexandru Arhire este cadru didactic universitar la Iași și a susținut apariții solistice pe scenele mai multor filarmonici din România. Ioan Bănescu a fost nominalizat la categoria „Interpretul anului” în cadrul Galei UCIMR și desfășoară o activitate susținută atât ca solist, cât și în ansambluri camerale.

Muzica pune în valoare clădirile de patrimoniu

Turneul „Anotimpuri/Vivaldi” a început pe 25 iulie și cuprinde zece destinații din România. Concertele sunt organizate în clădiri cu valoare istorică și arhitecturală, printre care Castelul Peleș, Palatul Brukenthal din Sibiu, bisericile fortificate din Biertan, Cincșor și Moșna, Sinagoga Mare din Rădăuți și Cazinoul din Vatra Dornei.

Organizatorii propun astfel nu doar o serie de recitaluri, ci și o întâlnire între muzică, arhitectură și film. Unele dintre monumentele incluse în traseu vor fi prezentate și prin documentare realizate de tineri cineaști.

„Invităm publicul să se bucure de acest dialog al artelor și, totodată, să redescopere frumusețea patrimoniului din edificii emblematice ale României”, a declarat Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.