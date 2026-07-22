* admiterea la liceu din 2026 scoate la iveală două realități diferite în județul Iași: un singur candidat cu media 10 și peste 1.300 de locuri rămase neocupate * numărul mare de locuri libere nu înseamnă însă că elevii au ratat repartizarea, ci că oferta liceelor a fost mult mai mare decât numărul candidaților

Un singur candidat cu media 10 a fost repartizat în 2026 la un liceu din județul Iași. Eleva a intrat la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, unitatea de învățământ pe care a absolvit-o și la nivel gimnazial. Rezultatele repartizării computerizate au fost publicate pe 22 iulie de Ministerul Educației și Cercetării.

La nivel național, în raportul admiterii apar opt candidați cu media maximă, repartizați la șase colegii. Trei au intrat la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, iar un alt candidat la Colegiul Național „Grigore Moisil”. Câte un elev cu media 10 a fost admis la colegiile „Spiru Haret” din Târgu Jiu, „Costache Negruzzi” din Iași, „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș și „Nichita Stănescu” din Ploiești.

Rezultatul vine într-un an cu foarte puține medii maxime. La Evaluarea Națională 2026 au fost înregistrate numai șapte medii de 10 în seria curentă, față de 85 în anul precedent, cel mai redus număr din 2013 încoace. Iașul a avut o singură elevă cu media maximă.

Iașul a avut cu 1.366 de locuri mai mult decât candidați

În județul Iași au fost disponibile 6.710 locuri, dar la repartizarea computerizată s-au înscris numai 5.344 de candidați. Chiar dacă toți elevii ar fi primit un loc, tot ar fi rămas neocupate 1.366 de poziții.

În final, 5.340 de elevi au fost repartizați, iar patru au rămas pe dinafară. De aici rezultă totalul de 1.370 de locuri neocupate, adică 20,42% din oferta județului. Rata de repartizare a candidaților a fost însă de 99,93%.

Faptul că patru elevi nu au fost repartizați, deși există locuri libere, nu este o contradicție. Sistemul ține cont de media candidatului și de opțiunile completate pe fișă. Ministerul avertizează chiar că înscrierea unui număr prea mic de opțiuni poate conduce la nerepartizare.

Locuri chiar și la „Vasile Alecsandri”

Cele mai multe poziții libere sunt concentrate la profilurile tehnologice. La Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” au rămas 124 de locuri, iar la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, 64.

La Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei sunt 59 de locuri, iar la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, șapte. Oferta cuprinde calificări în construcții, agricultură, industria alimentară, mecanică, comerț, cosmetică și alimentație publică.

Pe listă apare și Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, cu trei locuri libere la Filologie, clasă bilingvă germană.

Cine poate ocupa locurile în etapa a doua

Dosarele candidaților repartizați se depun între 23 și 28 iulie. Lista actualizată a locurilor va fi publicată pe 31 iulie, după ce vor fi adăugate și pozițiile eliberate de elevii care nu se înscriu.

În etapa a doua pot participa candidații nerepartizați, cei care nu au luat parte la prima etapă, elevii care renunță la locul primit și absolvenții din serii anterioare care nu au împlinit 18 ani. Ulterior pot fi repartizați și absolvenții care nu au susținut Evaluarea Națională.

Este însă puțin probabil ca toate cele 1.370 de poziții să fie ocupate. Cele mai multe au apărut deoarece planul de școlarizare al județului a fost mai mare decât numărul elevilor înscriși. Teona SOARE