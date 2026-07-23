Un nou clasament îngrijorător: Iașul, în topul județelor cu cei mai mulți pensionari vulnerabili

Iașul își consolidează poziția în clasamentul județelor cu cei mai mulți pensionari care depind de indemnizația socială. Datele oficiale arată că, la 1 iulie 2026, în județ erau 32.144 de pensionari din sistemul public care primeau acest sprijin financiar, cu 445 mai mulți decât la începutul anului. La nivel național, doar Suceava, cu 35.792 de beneficiari, depășește Iașul.

Clasamentul arată dimensiunea fenomenului în Moldova. După Suceava și Iași urmează Dolj (30.336), Maramureș (28.991), Prahova (28.230), Constanța (27.289) și Bacău (27.335). Practic, Iașul se află pe locul al doilea în România, un indicator care reflectă numărul ridicat al pensionarilor cu venituri insuficiente pentru un trai decent.

Și valoarea medie suportată de la bugetul de stat a crescut ușor în județ. Dacă la începutul anului aceasta era de 543 de lei, la 1 iulie a ajuns la 545 de lei pentru fiecare beneficiar. Cu toate acestea, Iașul rămâne sub județe precum Maramureș (632 lei), Hunedoara (602 lei), Cluj (596 lei) sau Prahova (593 lei), unde sprijinul mediu este mai ridicat.

Iașul are cei mai mulți pensionari agricultori care primesc ajutor de la stat

Un alt indicator scoate în evidență specificul județului. Iașul ocupă primul loc la nivel național în ceea ce privește numărul pensionarilor proveniți din fostul sistem al agricultorilor care beneficiază de indemnizație socială. La 1 iulie 2026, în evidențe figurau 2.896 de beneficiari, chiar dacă numărul acestora a scăzut cu 330 de persoane față de începutul anului, când erau înregistrați 3.226.

Scăderea nu este însă o excepție. La nivel național, numărul beneficiarilor proveniți din fostul sistem al agricultorilor s-a redus de la 41.701 la 37.302, ceea ce înseamnă o diminuare cu aproape 4.400 de persoane în numai șase luni. În același timp, numărul pensionarilor din sistemul public care primesc indemnizația socială a crescut de la 841.257 la 845.433, confirmând că tot mai mulți pensionari ajung să depindă de acest sprijin.

Iașul, depășit de Suceava

Comparativ cu celelalte județe din Moldova, Iașul este depășit doar de Suceava la numărul total al beneficiarilor din sistemul public. În schimb, Bacăul (27.335), Neamțul (26.259), Botoșaniul (21.254) și Vasluiul (21.557) se află la o distanță considerabilă, ceea ce evidențiază amploarea fenomenului în județ.

Statisticile confirmă astfel o realitate care nu poate fi ignorată: Iașul este unul dintre județele cu cei mai mulți pensionari care au nevoie de sprijinul statului pentru a ajunge la nivelul minim garantat al pensiei. În timp ce numărul beneficiarilor continuă să crească, județul rămâne în fruntea unui clasament care vorbește despre presiunile tot mai mari asupra sistemului public de pensii și despre dificultățile financiare cu care se confruntă zeci de mii de vârstnici. Carmen DEACONU