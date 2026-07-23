Boom al investițiilor în creșe, la Suceava

* în total, nouă proiecte de creșe se află în diferite faze de implementare în județul Suceava, dintre care unul este finanțat prin PNRR și opt prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social

Suceava se numără printre județele care beneficiază masiv de aceste investiții. În municipiul Fălticeni, noua creșă este deja operațională, iar la Siret investiția a fost recepționată. În municipiul Suceava, creșa mare de pe strada Mircea Hrișcă se află în etapa de recepție, în timp ce la Vicovu de Sus lucrările sunt în plină desfășurare.

73 de creșe au fost inaugurate la nivel național

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Programul guvernamental „Sfânta Ana”, autoritățile construiesc o rețea extinsă de creșe noi, menită să rezolve deficitul de locuri pentru copiii cu vârste între 0 și 3 ani.

Ministerul Dezvoltării anunță că, prin Componenta Educație din PNRR, au fost semnate 119 contracte de finanțare pentru construirea și dotarea de creșe în întreaga țară. Dintre acestea, 65 sunt creșe mici, cu o capacitate de 40 de copii, 34 sunt creșe medii, pentru 70 de copii, iar 20 sunt creșe mari, care pot primi până la 110 copii.

Primele rezultate sunt deja vizibile. 73 de creșe au fost inaugurate la nivel național, în timp ce alte 169 de investiții sunt contractate și se află în diferite stadii de implementare. Din acestea, 55 sunt finanțate prin PNRR, iar 114 prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, implementat prin Compania Națională de Investiții.

Ministerul Dezvoltării precizează că toate proiectele finanțate prin PNRR trebuie finalizate până la 31 iulie 2026, iar autoritățile locale vor avea obligația să mențină investițiile funcționale timp de cel puțin cinci ani după finalizarea lucrărilor.

Programul reprezintă una dintre cele mai ample investiții în infrastructura destinată copiilor mici din ultimele decenii și are ca obiectiv creșterea accesului la educația antepreșcolară, într-un context în care multe comunități se confruntă cu o lipsă acută de locuri în creșe. România mizează astfel pe fondurile europene pentru a recupera întârzierile din acest domeniu și pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea familiilor tinere. Daniel BACIU