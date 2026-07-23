Un șofer fără permis a fost reținut în Iași. Ce au descoperit polițiștii în timpul controalelor

Polițiștii rutieri din Iași au intensificat controalele pe drumurile publice, iar rezultatele nu au întârziat să apară. În urma acțiunilor pentru creșterea siguranței rutiere, 29 de conducători auto considerați periculoși pentru ceilalți participanți la trafic au rămas fără dreptul de a conduce, iar alte 10 autovehicule au fost oprite din circulație din cauza problemelor tehnice constatate.

Una dintre cele mai importante acțiuni a vizat prevenirea accidentelor provocate de neacordarea priorității. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași au verificat zeci de mașini, au efectuat teste alcoolscopice și au aplicat 50 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 26.000 de lei.

Printre abaterile constatate s-au numărat situații grave: șoferi care nu au acordat prioritate pietonilor sau altor participanți la trafic, fapt care putea duce la producerea unor accidente.

În paralel, polițiștii din Pașcani au reținut un bărbat de 37 de ani care ar fi condus un autoturism în comuna Sirețel, deși nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorilor cu propuneri legale.

Autoritățile transmit că acțiunile vor continua, scopul principal fiind reducerea accidentelor și eliminarea din trafic a celor care pun în pericol viața celorlalți participanți. Andrei TURCU