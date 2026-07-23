Accident în Copou! Mașină făcută praf după un impact violent cu un stâlp

Un nou accident rutier ridică semne de întrebare asupra siguranței pe una dintre cele mai circulate artere din Copou. În seara de 22 iulie, un autoturism a părăsit partea carosabilă pe Aleea Mihail Sadoveanu și s-a izbit cu putere de un stâlp de susținere, pe care l-a rupt efectiv de la bază.

Impactul a fost atât de puternic încât stâlpul a rămas suspendat doar în conductorii electrici, transformând zona într-un adevărat pericol și impunând intervenția de urgență a distribuitorului de energie electrică.

La fața locului au fost trimise de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, cu autospecială de stingere dotată pentru descarcerare și un echipaj SMURD.

Mașina a distrus stâlpul, dar ocupanții au refuzat spitalizarea

În autoturism se aflau două persoane. Din fericire, acestea au fost găsite conștiente și nu au rămas încarcerate, fiind evaluate de echipajul medical sosit la intervenție.

Deși impactul a fost extrem de violent, ambele persoane au refuzat transportul la spital, după evaluarea medicală efectuată la locul accidentului.

Pericol major după accident

Cea mai mare problemă după impact a fost stâlpul rupt, rămas sprijinit pe cablurile electrice. Zona a fost securizată imediat, iar operatorul de distribuție a energiei electrice a fost solicitat pentru eliminarea riscului producerii unui incident grav.

Autoritățile urmează să stabilească exact cauzele producerii accidentului.

Pompierii reamintesc șoferilor că adaptarea vitezei la condițiile de trafic și evitarea oricărei distrageri la volan pot face diferența dintre un drum obișnuit și o tragedie. De această dată, finalul a fost unul fericit, însă imaginile de la fața locului arată cât de aproape a fost un deznodământ dramatic. Andrei TURCU