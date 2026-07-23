Când omul devine o resursă economică: mesajul puternic transmis de artiști, la Iași

Trăim într-o perioadă în care aproape totul pare să fie măsurat: timpul, munca, energia, corpul, relațiile și chiar momentele de odihnă. Într-o lume dominată de eficiență, productivitate și rezultate, apare o întrebare tot mai apăsătoare: ce mai rămâne din noi atunci când valoarea unui om este evaluată prin cât de util este?

Aceasta este provocarea lansată de expoziția ECOnimic, un proiect care ajunge vineri seara, de la ora 19:30, la Galeria Studio 7/9 din Iași și care aduce în fața publicului o reflecție asupra uneia dintre marile tensiuni ale prezentului: conflictul dintre promisiunea unei lumi sustenabile și realitatea unei societăți în care tot mai mulți oameni se confruntă cu nesiguranța și precaritatea.

Între „eco” și „nimic” se creează un spațiu fragil, în care discursul despre responsabilitate colectivă se întâlnește cu experiența lipsei individuale. Expoziția analizează felul în care presiunile economice, schimbările sociale și transformările politice pătrund în viața de zi cu zi, influențând memoria, identitatea și modul în care oamenii se raportează la propria existență. „Obligația de a deveni sustenabili se suprapune peste imposibilitatea tot mai frecventă de a susține material orice”, explică curatorii Cristiana Ursache și Ioan Coroamă, descriind tensiunea care stă la baza proiectului.

Ruxandra Mărgineanu, Marian Stavarache și Radu-Mihai Tănasă, în prim-plan

Expoziția reunește lucrările artiștilor Ruxandra Mărgineanu, Marian Stavarache și Radu-Mihai Tănasă, fiecare explorând, prin propriul limbaj artistic, teme precum identitatea, memoria, violența culturală, condiția emigrantului sau experiențele unei generații crescute după anii 2000.

Proiectul este realizat în contextul activității grupului Ap.6, o inițiativă colectivă a unor tineri artiști care investighează realitățile generației lor prin instalație, video art, new media, grafică, pictură și performance.

ECOnimic poate fi vizitată la Galeria Studio 7/9 din Iași până pe 28 iulie 2026, oferind publicului nu doar o expoziție de artă contemporană, ci și o întrebare dificilă despre lumea în care trăim: Cât din viața noastră mai este cu adevărat al nostru într-o epocă în care ni se cere permanent să fim eficienți? Carmen DEACONU