Greva Sanitas se oprește după doar trei zile. „Solidaritatea Sanitară”: O grevă eșuată face mai mult rău decât lipsa unei greve

Federația „Solidaritatea Sanitară” a reacționat după suspendarea grevei declanșate de Sanitas, avertizând că o acțiune sindicală fără susținere reală din partea angajaților poate compromite pe termen lung principalul instrument de presiune al salariaților din sistemul medical.

Într-un comunicat transmis vineri, Federația „Solidaritatea Sanitară” (FSSR), care nu a participat la protestul Sanitas, afirmă că decizia de a nu intra în grevă a fost luată în urma consultării propriilor membri, care au considerat că nu există o mobilizare suficientă pentru o astfel de acțiune.

„O grevă nereușită este mai rea decât lipsa unei greve”

Mesajul transmis de FSSR este unul fără echivoc. „În strategia FSSR, o grevă nereușită este o variantă mai rea decât nicio grevă. Motivul este dat de riscul de a compromite ideea de grevă și amenințarea cu greva, la care se adaugă efectul invers al unei astfel de acțiuni”, arată reprezentanții federației.

Potrivit organizației, încă de la începutul anului a fost organizată o campanie de strângere de semnături pentru declanșarea unei greve, însă rezultatul a arătat că personalul medical nu era pregătit pentru o mobilizare de amploare.

Negocieri în locul protestelor

Pe parcursul celor trei zile în care Sanitas s-a aflat în grevă, conducerea Solidarității Sanitare susține că a convocat în mod repetat consiliile de coordonare pentru a analiza oportunitatea declanșării unor proteste de solidaritate.

Concluzia a fost însă aceeași de fiecare dată: continuarea negocierilor cu autoritățile.

Federația afirmă că reprezentanții sindicatelor afiliate au votat în unanimitate pentru epuizarea tuturor posibilităților de dialog înainte de recurgerea la o grevă generală.

Legea salarizării, analizată înainte de orice decizie

Solidaritatea Sanitară precizează că și-a concentrat eforturile pe evaluarea proiectului noii legi a salarizării și pe informarea angajaților privind impactul real asupra veniturilor.

Federația a realizat inclusiv un comparator salarial, prin care fiecare angajat poate verifica modul în care noua lege îi va influența salariul.

Potrivit analizelor FSSR, aproximativ 50% dintre angajații din sănătate ar urma să beneficieze de creșteri salariale semnificative, aproximativ 15% dintre salariați riscă diminuări ale veniturilor, însă acestea ar fi, în cele mai multe cazuri, de ordinul zecilor sau sutelor de lei.

Obiectivul: salarii mai mari și o lege echitabilă

Federația subliniază că obiectivul principal rămâne creșterea veniturilor reale ale tuturor angajaților din sănătate, afectate în ultimii ani de inflație.

Reprezentanții sindicali avertizează însă că negocierile sunt complicate de contextul politic actual, în condițiile în care România nu dispune de un guvern cu puteri depline și nici de o majoritate parlamentară stabilă pentru adoptarea rapidă a noii legi a salarizării.

În acest context, Solidaritatea Sanitară susține că va continua dialogul cu autoritățile și consultarea membrilor de sindicat, considerând că o decizie privind protestele trebuie luată doar atunci când există sprijin real și șanse de succes. Nicoleta ZANCU