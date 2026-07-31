* Iașul are 1.918 medici stomatologi și 820 de cabinete * noile generații își găsesc tot mai greu de lucru

Diploma de medic stomatolog nu mai garantează un început sigur. România pregătește aproape 15% dintre absolvenții de medicină dentară ai Uniunii Europene, iar 64% dintre tinerii stomatologi spun că găsesc greu un loc de muncă. Presiunea este vizibilă și la Iași, al doilea mare pol dentar al țării.

Numărul stomatologilor din România a crescut cu circa 50% în ultimul deceniu, în timp ce populația s-a redus cu 4,7%. Colegiul Medicilor Stomatologi din România estimează un excedent de aproximativ 40% și cere corelarea locurilor din facultăți cu nevoile reale ale sistemului.

Iașul are 1.918 medici stomatologi

Iașul ocupă locul al doilea în România după numărul medicilor stomatologi. Datele CMSR indică 1.918 profesioniști în județ, față de 5.921 în București.

Poziția confirmă importanța Iașului în medicina dentară, dar și concurența puternică. Aproape 2.000 de medici lucrează într-o piață în care majoritatea tratamentelor sunt plătite direct de pacienți, iar accesul prin sistemul public rămâne limitat.

În județ sunt înregistrate 820 de cabinete stomatologice private: 674 în mediul urban și 146 în mediul rural. Numai 274 au contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Restul depind de pacienții care își achită integral tratamentele.

64% dintre tineri își găsesc greu de lucru

Barometrul CMSR Young arată că 82% dintre medicii stomatologi de până la 35 de ani consideră că numărul mare de absolvenți îngreunează integrarea profesională. Aproximativ 64% găsesc greu un loc de muncă, iar 17% iau în calcul plecarea din România.

Deschiderea unui cabinet presupune investiții mari în spațiu, aparatură, materiale și personal. Alternativa este colaborarea cu o clinică, fără garanția unui venit constant sau a unui număr suficient de pacienți. Presiunea este mai mare în centrele universitare, unde noi promoții intră anual pe o piață deja aglomerată.

România formează aproape 15% dintre dentiștii UE

În 2023, România a avut 2.045 dintre cei 14.100 de absolvenți de medicină dentară din Uniunea Europeană, adică 14,5% din total, deși țara reprezintă mai puțin de 4% din populația UE.

La începutul anului 2026, în evidențele CMSR figurau 29.766 de stomatologi, dintre care 25.582 activi. România a ajuns la un medic pentru aproximativ 735 de locuitori, față de media europeană de un medic la circa 1.230 de locuitori.

Numărul mare de stomatologi nu a rezolvat însă accesul la tratamente. Doar 10,8% dintre medici lucrează în mediul rural, unde unui stomatolog îi revin peste 4.000 de locuitori. În județul Iași, numai 146 dintre cele 820 de cabinete private funcționează în sate.

CMSR cere recalcularea locurilor din facultăți

CMSR solicită stabilirea numărului de locuri din facultăți în funcție de medicii activi, distribuția teritorială, evoluția populației și capacitatea pieței de a integra noile promoții.

Iașul ilustrează paradoxul: este al doilea pol dentar al României, dar absolvenții intră pe o piață tot mai aglomerată. Mai mulți stomatologi nu înseamnă automat mai multe locuri de muncă și nici un acces mai bun la tratamente.

Clara DIMA