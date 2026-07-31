Primăria bagă alte milioane în șantierul de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”

Unul dintre cele mai valoroase simboluri ale învățământului ieșean se transformă sub ochii orașului. După decenii în care zidurile istorice au rezistat cutremurelor, vremurilor și nepăsării, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” intră într-o nouă etapă spectaculoasă de reconstrucție. Primăria Iași a lansat încă trei licitații pentru consolidarea unor corpuri de clădire, în timp ce lucrările la monumentele istorice au trecut deja de jumătatea execuției.

Este o investiție care schimbă radical viitorul unuia dintre cele mai prestigioase campusuri școlare din România.

Contracte semnate cu Ministerul Dezvoltării

Cele trei proiecte sunt finanțate prin Programul Național „Școli Sigure și Sănătoase”, iar fondurile au fost obținute prin contractele semnate de Primăria Iași cu Ministerul Dezvoltării.

Pe lista noilor investiții se află Casa Agronomului (Corpul C16), pentru care valoarea finanțării depășește 2,16 milioane de lei, Capela (Corpul C18), cu o finanțare de peste 2,3 milioane de lei, dar și Școala nr. 29 (Corpul C19), unde licitația va fi reluată în perioada următoare pentru o investiție de peste 1 milion de lei.

Între timp, adevărata inimă a campusului bate deja în ritmul utilajelor. Clădirea istorică ridicată în 1891 și vechea cantină sunt în plin proces de consolidare și refuncționalizare, într-un proiect impresionant de peste 67 de milioane de lei, executat de SC Iasicon SA. Constructorii au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 55%, semn că unul dintre cele mai complexe șantiere din Iași înaintează într-un ritm susținut.

Miza nu este doar salvarea unor clădiri vechi

La finalul lucrărilor, Colegiul Pedagogic nu va mai fi doar o școală restaurată, ci un adevărat campus educațional al viitorului. Proiectul prevede construirea unei săli moderne de sport, amenajarea unor spații destinate unei creșe și unei grădinițe, alături de infrastructură educațională adaptată standardelor europene.

Practic, în spatele schelelor și al macaralelor se reconstruiește nu doar patrimoniul arhitectural al Iașului, ci și unul dintre cele mai importante centre de formare a generațiilor viitoare.

Într-un oraș în care multe clădiri istorice au fost lăsate ani la rând în voia degradării, șantierul de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” devine unul dintre cele mai spectaculoase exemple că patrimoniul poate fi salvat și readus la viață. Dacă ritmul actual se păstrează, Iașul nu va recupera doar un monument emblematic, ci va câștiga unul dintre cele mai moderne și complexe campusuri educaționale din România.

Carmen DEACONU