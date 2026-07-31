Weekendul aduce la Iași și în împrejurimi evenimente pentru toate vârstele. Zdob și Zdub cântă gratuit la Adventure Festival, Acaju își sărbătorește majoratul, cinematografele pregătesc proiecții pentru copii și adulți, iar bicicliștii ies din nou pe străzile orașului.

Zdob și Zdub cântă gratuit lângă Iași

Punctul forte al weekendului este Adventure Festival, organizat între 30 iulie și 2 august în satul Poiana din comuna Schitu Duca. Evenimentul reunește etape ale campionatelor naționale de off-road și endurocross, probe pentru motociclete, ATV-uri și vehicule de teren, precum și un concert susținut de Zdob și Zdub. Accesul publicului la festival și la concert este gratuit.

Vineri, 31 iulie, de la ora 10.30, este programat startul primei zile a Campionatului Național de Off-Road. Sâmbătă vor avea loc probele de traseu, Trial Endurocross și Trial ATV/QUAD, iar de la ora 19.30 începe petrecerea urmată de concertul Zdob și Zdub. Duminică sunt programate Trialul Off-Road, etapa Campionatului Național de Endurocross și festivitățile de premiere.

Vineri, 31 iulie: expoziții, biciclete și film

Agenda culturală începe vineri, la ora 17.00, la Galeria Cupola din Palatul Braunstein, unde este programată expoziția „Dincolo de lumină”, semnată de Modesta Lupașcu și Modest Bursucianu. De la ora 17.45, Biblioteca Academiei Române găzduiește o întâlnire a clubului de carte „Cuibul visurilor”.

La ora 18.00, bicicliștii se întâlnesc pentru ediția din iulie a evenimentului Masa Critică Iași, plimbarea comunitară prin care participanții atrag atenția asupra nevoii unei infrastructuri sigure pentru deplasarea pe două roți.

Cinema Ateneu programează, de la ora 19.00, filmul „Omul-Păianjen: O nouă zi”, iar Pelicula Art Cinema de la Baia Turcească încheie seria proiecțiilor filmului „2046”. Seara poate continua la Legend Pub, unde petrecerea „Oldies But Goldies” începe la ora 22.00.

Sâmbătă, 1 august: Acaju împlinește 18 ani

Acaju își sărbătorește cei 18 ani de existență printr-o petrecere organizată la Baza FEG – The Secret, pe Șoseaua Ciric. Evenimentul începe la ora 17.00 și continuă până duminică dimineață, la ora 4.00. Biletele cumpărate în avans pornesc de la 18 lei, iar în ziua evenimentului prețul anunțat este de 50 de lei.

Copiii au două variante pentru prima parte a zilei. Spectacolul de marionete „Doctorul știe tot” începe la ora 11.00 în Amfiteatrul Băii Turcești, iar filmul de animație „Hola Frida” este programat tot de la ora 11.00 la Cinema Ateneu.

Pe strada Lăpușneanu sunt deschise mai multe expoziții noi. Vernisajul „Gest și intenție”, semnat de Marineta Borș, începe la ora 17.00 la Galeria „Octav Băncilă”, iar expoziția „Ceea ce rămâne”, a artistului George Săvescu, este prezentată de la ora 18.00 la Studio 7/9. Intrarea este liberă.

Tot la ora 17.00, Frateria L’Artisan găzduiește „Poetry is Cool”, o întâlnire despre rolul poeziei și al artei contemporane, care include lansarea volumului „Jazz”, semnat de Paul Molocea și ilustrat de Alexandra Floarea. Seara, de la ora 20.00, în Parcul Copou este programat evenimentul „Poem irlandez pentru vioară și suflet”.

Cei care preferă aventura pe două roți pot pleca în „Nocturna Specială 2026”. Întâlnirea este stabilită la ora 19.30, în Gara Iași, iar trenul spre Suceava pleacă la ora 19.45. Organizatorii precizează că traseul presupune o pregătire fizică bună și deplasare pe timp de noapte, inclusiv prin zone împădurite.

Duminică, 2 august: biciclete în familie și concert folk

Bicicliștii se reunesc duminică, de la ora 11.10, în fața Palatului Roznovanu, pentru „Masa Critică 2.0 – Duminica în Familia Bicicliștilor”. Participarea este gratuită, iar ieșirea este prezentată drept o variantă mai relaxată a evenimentului, potrivită inclusiv familiilor cu copii.

Pentru cei mici, Cinema Ateneu proiectează „Minionii și Monștrii” de la ora 11.00 și „Heidi – legenda râsului din Alpi” de la ora 13.00. La MINA Museum, „Întors pe dos 2” este programat de la ora 12.15.

Palatul Culturii organizează, de la ora 13.30, atelierul educațional „Pe aripile artei”, iar seara se mută în zona concertelor. Walter Ghicolescu urcă pe scena Legend Pub la ora 18.00, cu spectacolul folk „Wrăjitor și hoț de dor”. Maura ANGHEL