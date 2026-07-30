Diasporenii sună la Urgenţe, să-şi facă programare!

* medicii de la UPU se pregătesc pentru valul pacienţilor veniţi în concediu din străinătate * aceștia fac apel la cei care se întorc din străinătate să nu transforme serviciile de urgenţă în locul unde îşi rezolvă problemele medicale amânate

Unităţile de Primire a Urgenţelor din Iaşi se aşteaptă la o creştere a numărului de pacienţi în perioada următoare, odată cu revenirea în ţară a românilor care lucrează peste hotare şi vin în concediu. Şefa UPU-SMURD Iaşi, prof. univ. dr. Diana Cimpoeşu, face apel la cei care se întorc din străinătate să nu transforme serviciile de urgenţă în locul unde îşi rezolvă problemele medicale amânate. „Sperăm ca cei care vin din străinătate în concediu în România să nu-şi programeze rezolvarea problemelor de sănătate în urgenţă în România. Ţările europene în care muncesc au sisteme medicale performante care pot rezolva sănătatea cetăţenilor”, a transmis dr Diana Cimpoeşu.

Medicul spune că deja au apărut primele situaţii în care pacienţii îşi anunţă intenţia de a veni la spital pentru investigaţii sau tratamente, chiar dacă acestea nu reprezintă urgenţe. „Deja au ajuns primele cazuri şi unii sună să vină luni, 3 august”, a spus coordonatorul UPU-SMURD Iaşi.

Diana Cimpoeşu atrage atenţia că perioada concediilor aduce, în fiecare an, o presiune suplimentară asupra unităţilor de primire a urgenţelor. În acelaşi timp, medicii trebuie să acorde prioritate cazurilor grave, iar pacienţii cu probleme care pot fi rezolvate în ambulatoriu sau prin medicul de familie pot aglomera inutil serviciile de urgenţă. „În medicina de urgenţă suntem la acelaşi nivel cu toate statele europene, însă una dintre probleme rămâne adresarea pentru cazuri care nu sunt urgenţe”, a mai explicat şefa UPU-SMURD Iaşi.

Medicii recomandă celor care au afecţiuni cronice, controale periodice sau investigaţii planificate să se adreseze serviciilor medicale programate, nu Unităţii de Primire a Urgenţelor, unde prioritatea este acordată pacienţilor aflaţi în situaţii critice. Laura RADU