Revoluție verde la Iași: șase cartiere primesc parcuri noi

Iașul pregătește una dintre cele mai spectaculoase investiții în infrastructura verde din ultimii ani. După decenii în care multe dintre spațiile dintre blocuri au rămas terenuri degradate sau zone neamenajate, municipalitatea este gata să dea startul unui proiect european de aproape 11 milioane de euro, menit să transforme cartierele orașului în locuri în care natura și viața urbană se întâlnesc din nou.

Sub numele sugestiv „Iașul de după blocuri este orașul nostru”, proiectul promite să schimbe radical imaginea a șase cartiere prin amenajarea unor parcuri moderne, promenade, zone de relaxare și spații dedicate copiilor și seniorilor. În total, peste 57.600 de metri pătrați de teren vor fi regenerați și redați comunității, într-una dintre cele mai ample intervenții de peisagistică urbană realizate vreodată în municipiu.

Investiția are o valoare totală de 54,4 milioane de lei, echivalentul a aproape 11 milioane de euro, iar contractul pentru execuția lucrărilor este estimat la peste 45 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, dedicat dezvoltării infrastructurii verzi în mediul urban.

Cele mai ample transformări vor avea loc în cartierul Dacia, unde peste 21.500 de metri pătrați vor fi reamenajați între blocurile de pe strada Sarmisegetuza. O altă intervenție majoră este prevăzută în Podul de Piatră, unde peste 12.400 de metri pătrați vor deveni un nou parc urban, în timp ce în cartierul Țesătura aproape 11.200 de metri pătrați vor fi complet reconfigurați.

Parc nou pe Aleea Tudor Neculai

Proiectul ajunge și în Alexandru cel Bun, unde spațiul dintre blocurile de pe strada Bistrița va fi transformat într-o zonă modernă de recreere, în Cantemir, unde vor fi amenajate noi spații verzi în apropierea șoselei Naționale, dar și în CUG, unde locuitorii din zona aleii Tudor Neculai vor beneficia de un parc nou.

Noile spații verzi nu vor însemna doar gazon și arbori plantați. Documentația prevede alei pietonale moderne, mobilier urban realizat din materiale ecologice, iluminat eficient energetic, arbori și arbuști adaptați mediului urban, locuri de joacă pentru copii, zone de odihnă pentru seniori și spații destinate petrecerii timpului liber. Practic, fiecare dintre cele șase amplasamente va deveni un adevărat centru de viață pentru comunitățile din jur.

Iașul își propune să aducă natura mai aproape de locuințele oamenilor

Într-un oraș aflat într-o dezvoltare accelerată, unde noile construcții au redus constant suprafața spațiilor libere, această investiție marchează o schimbare importantă de direcție. În locul terenurilor neîngrijite și al suprafețelor dominate de beton, Iașul își propune să aducă natura mai aproape de locuințele oamenilor și să transforme cartierele în locuri mai sănătoase, mai atractive și mai prietenoase cu mediul.

Dacă procedura de licitație se va desfășura conform calendarului, în următorii ani ieșenii ar putea vedea una dintre cele mai ample transformări urbane din istoria recentă a municipiului, un proiect care promite să schimbe nu doar aspectul cartierelor, ci și calitatea vieții pentru zeci de mii de locuitori. Daniel BACIU