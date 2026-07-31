Federația SANITAS a decis suspendarea grevei generale declanșate pe 28 iulie în unitățile sanitare din România. Hotărârea a fost luată de Consiliul Național al federației, după trei zile în care în spitalele participante au fost asigurate în principal urgențele și activitățile obligatorii prevăzute de lege.

Reprezentanții angajaților din Sănătate susțin că primele obiective ale protestului au fost atinse, dar subliniază că suspendarea nu înseamnă închiderea conflictului de muncă.

Angajații din Sănătate reiau activitatea normală

Suspendarea grevei reduce presiunea asupra spitalelor, pacienților și personalului medical. Salariații vor reveni la programul normal, însă vor continua să poarte banderole, ca formă de protest pasiv.

„Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării”, a transmis Federația SANITAS.

Sindicaliștii afirmă că vor rămâne în stare de alertă până când autoritățile vor prezenta un nou proiect de salarizare, negociat cu reprezentanții angajaților.

SANITAS cere o nouă lege a salarizării

Principala revendicare rămâne elaborarea unei legi a salarizării pe care federația o consideră corectă, coerentă și echitabilă. Negocierile ar urma să fie purtate fie în Parlament, fie cu un guvern care are puteri depline și poate lua decizii cu efect juridic.

SANITAS respinge proiectul prezentat anterior de autorități, despre care susține că ar menține inechitățile dintre categoriile de angajați și ar afecta veniturile unor salariați din sistemul public.

Federația cere ca noua lege să protejeze veniturile personalului, să elimine diferențele nejustificate și să fie negociată cu sindicatele înainte de a fi trimisă spre adoptare. Aceste solicitări s-au aflat și la baza grevei declanșate în 523 de unități sanitare.

Greva generală poate fi reluată

Reprezentanții SANITAS avertizează că protestul poate fi redeschis dacă revendicările angajaților nu vor fi soluționate sau dacă proiectul contestat al Legii salarizării va ajunge în Parlament în forma actuală.

Suspendarea permite reluarea grevei generale fără parcurgerea din nou a tuturor etapelor necesare declanșării unui conflict colectiv de muncă, potrivit federației.

Prim-vicepreședintele SANITAS, Viorel Hușanu, a declarat că protestele vor fi reluate dacă proiectul criticat de sindicaliști va fi trimis Parlamentului fără modificări și fără o negociere reală.

Posturile vacante din spitale ar putea fi ocupate

Printre rezultatele invocate de sindicaliști se află și amendamentul adoptat de Camera Deputaților care permite ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare, în limita bugetelor aprobate.

Federația consideră că deblocarea angajărilor reprezintă un prim pas pentru reducerea deficitului de personal din spitale. Sindicaliștii spun însă că problemele legate de salarizare, suprasolicitare și condițiile de muncă rămân nerezolvate.

Acțiunile sindicale vor continua alături de marile confederații naționale, care solicită negocierea unei noi legi a salarizării pentru întregul sector public. Clara DIMA