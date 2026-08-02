O mamă a patru copii a primit şansa la o nouă viaţă

* familia unui pacient aflat în moarte cerebrală a avut puterea de a trece peste propria durere şi a decis să ajute * organele prelevate au oferit şansa la viaţă mai multor pacienţi aflaţi pe listele de transplant

O nouă intervenţie de prelevare de organe a avut loc sâmbătă, în urma acordului exprimat de familia unui pacient aflat în moarte cerebrală. „Donatorul este un bărbat de 54 de ani, cu encefalopatie post anoxică post resuscitare, cu un stop cardiorespirator resuscitat. S-au prelevat ficatul, rinichii şi cele două cornee”, a spus dr Raluca Neagu, coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iaşi.

O mamă a patru copii, în vârstă de 36 de ani, care suferea de ciroză hepatică, a beneficiat de un transplant de ficat, alţi doi pacienţi îşi vor putea recăpăta vederea prin transplant de cornee care va fi făcut în cursul săptămânii viitoare la Clinica de Oftalmologie de la Spitalul „Sf. Spiridon”.

Alte două persoane vor avea şansa de a scăpa de dializă după ce medicii de la Spitalul „Dr. C.I.Parhon” au făcut, tot în cursul zilei de sâmbătă, transplanturile renale.

Atât echipele medicale cât şi beneficiarii au transmis mulţumiri familiei donatorului pentru gestul făcut într-un moment extrem de dificil, apreciind că decizia acesteia a oferit speranţă şi o nouă şansă la viaţă pentru mai mulţi pacienţi aflaţi în suferinţă.

Intervenţia de prelevare a avut loc chiar în ziua în care dr. Diana Maftei, medic ATI şi coordonator intraspitalicesc de transplant la Spitalul de Neurochirurgie a împlinit 40 de ani. Medicul a ales să îşi petreacă aniversarea în sala de operaţie, coordonând una dintre cele mai importante misiuni ale echipei de transplant din Iaşi. Laura RADU