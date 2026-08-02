* pacienții din Iași își vor găsi într-un singur cont rețetele, biletele de trimitere și serviciile medicale decontate * platforma e-Sănătatea Mea va fi deschisă publicului la 1 septembrie

Drumurile între medicul de familie, ambulatoriu și spital ar urma să se facă fără dosarul încărcat cu hârtii. Din această toamnă, ieșenii vor putea consulta online documentele medicale emise pe numele lor și vor vedea ce servicii au fost plătite de Casa de Asigurări de Sănătate.

Pentru pacienții din Iași, o consultație la medicul specialist nu ar mai trebui să înceapă cu verificarea buzunarelor după biletul de trimitere. Platforma națională e-Sănătatea Mea va deveni accesibilă la 1 septembrie 2026 și va aduna într-un singur cont o parte dintre documentele care circulă acum, pe hârtie, între cabinete, policlinici și spitale.

Schimbarea va fi importantă într-un județ în care pacienții ajung zilnic de la medicii de familie la ambulatoriile spitalelor, institutele medicale și clinicile private aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Iași. În loc să transporte rețete, scrisori medicale și mai multe bilete de trimitere, oamenii le vor putea consulta sau descărca din portal.

Platforma este prezentată de conducerea CNAS drept un „portofel digital de sănătate”, deschis potențial tuturor pacienților din România. Contul va putea fi creat cu nume de utilizator și parolă sau va putea fi accesat prin sistemul național de identitate digitală ROeID.

Biletul de trimitere nu va mai trebui purtat în buzunar

Una dintre primele schimbări vizibile pentru ieșeni va fi digitalizarea formularelor medicale. Biletele de trimitere, scrisorile medicale și alte documente emise de doctor vor apărea în contul pacientului, de unde vor putea fi vizualizate sau salvate în format PDF.

Când pacientul ajunge la medicul specialist, acesta va putea deschide fișa în noul sistem informatic și va găsi trimiterea emisă anterior. În acest fel, documentul pierdut, uitat acasă sau deteriorat nu ar mai trebui să blocheze consultația.

Tot în platformă va exista istoricul rețetelor, astfel încât pacientul să poată vedea ce tratamente i-au fost prescrise și când au fost eliberate medicamentele. Portalul va avea 12 module și submodule, construite pentru a reuni informațiile medicale care sunt acum răspândite în mai multe sisteme.

Ieșenii vor vedea câți bani a decontat CNAS în numele lor

O funcție cu miză importantă va afișa consultațiile, investigațiile și tratamentele raportate în numele fiecărui pacient, precum și valoarea achitată din fondurile asigurărilor de sănătate.

Un ieșean va putea verifica, astfel, dacă în contul său apar servicii medicale pe care le-a primit în realitate. Mecanismul poate crește transparența cheltuirii banilor publici și poate ajuta la descoperirea consultațiilor sau procedurilor raportate fictiv.

Dosarul electronic complet de sănătate va fi însă unul dintre ultimele module activate. Conducerea CNAS a avertizat că acesta ar putea să nu fie gata integral la 1 septembrie, chiar dacă celelalte funcții ale portalului vor începe să fie deschise pacienților.

Programările online vor fi introduse treptat

Prin e-Sănătatea Mea, pacienții vor putea alege specialitatea medicală, serviciul dorit și perioada în care vor să fie consultați în ambulatoriu.

Calendarul acestei funcții trebuie însă privit cu atenție. Portalul pentru pacienți va fi deschis la 1 septembrie 2026, dar o comunicare ulterioară a CNAS arată că aplicația informatică destinată gestionării programărilor urmează să fie introdusă începând cu 1 octombrie 2026. Așadar, ieșenii nu trebuie să se aștepte ca toate cabinetele și toate intervalele disponibile să apară în sistem chiar din prima zi.

În prima etapă vor fi integrați medicii din ambulatoriile de specialitate aflați în contract cu casele de asigurări. Medicii de familie și spitalele vor fi conectați ulterior, pe măsură ce noul sistem va fi extins.

Platforma nu va fi obligatorie pentru pacienți

Ieșenii care nu folosesc internetul vor putea solicita în continuare programări prin telefon și vor putea primi sprijin de la medicul de familie. Utilizarea platformei va fi opțională pentru pacienți, astfel încât persoanele în vârstă sau cele din comunele fără acces facil la servicii digitale să nu fie excluse.

Obligațiile vor reveni însă furnizorilor de servicii medicale, care vor trebui să folosească noile componente informatice și să introducă documentele pacienților în sistem.

Nicoleta ZANCU