* Andreia și Ionuț Chiperi au vândut apartamentul cumpărat prin credit și au renunțat la slujbele stabile pentru a pleca într-un an sabatic * opt ani mai târziu, au ajuns în 97 dintre cele 195 de țări ale lumii

Andreia și Ionuț Chiperi sunt doi români din Bucovina care, în 2018, au decis să oprească viața trăită între serviciu, rate și concedii prea scurte. Au vândut apartamentul din București, au achitat creditul și au plecat pentru un an prin lume. Nu fugeau de muncă, ci de sentimentul că își amână viața. Anul sabatic nu s-a mai încheiat. A devenit proiectul „HaiHui în doi”, iar drumul i-a purtat, în numai opt ani, prin 97 de țări.

„Eram roboți. Voiam mai mult de la viețile noastre”, avea să spună Andreia despre momentul în care cei doi au ales nesiguranța drumului în locul unei vieți previzibile.

Înaintea marii plecări, Andreia lucra în resurse umane, iar Ionuț avea experiență în presă, fotografie și producție video. Sunt originari din județul Suceava și au locuit o perioadă și la Iași, înainte de a se muta la București. Aveau cariere, locuință și stabilitate, dar simțeau că anii trec fără să ajungă la viața pe care și-o doreau.

O aventură prin lumea largă

Au pornit la drum pe 26 octombrie 2018. La început, aventura trebuia să dureze doar un an. Au urmat însă Asia, Africa, America, Oceania, comunități izolate, insule îndepărtate și țări în care puțini români ajung.

Astăzi, Andreia și Ionuț au vizitat 97 dintre cele 195 de state considerate, în mod obișnuit, țările lumii. Au văzut, așadar, aproape jumătate dintre țările planetei.

În spatele imaginilor spectaculoase nu se află însă o vacanță continuă. Cei doi spun că sunt plecați aproape 11 luni pe an. Fiecare destinație înseamnă documentare, deplasări, filmări și ore întregi de montaj. Uneori, după săptămâni petrecute prin aeroporturi și hoteluri, cel mai mare lux este să rămână câteva zile în același loc.

„Acesta este luxul călătorului pe termen lung”, explica Andreia despre rarele momente în care spală haine, gătesc românește și nu mai aleargă spre un alt obiectiv.

Au intrat în Coreea de Nord, au ajuns în comunități izolate din Papua Noua Guinee și au descoperit oameni care trăiesc după reguli complet diferite de cele ale lumii occidentale. Călătoriile i-au învățat, spun ei, să nu judece alte culturi și să nu creadă că există un singur mod corect de a trăi.

Drumul are însă și un preț. Ratează aniversări, își văd rar familiile și petrec puțin timp cu prietenii. Lumea le-a oferit experiențe greu de imaginat, dar nu le-a șters dorul de Bucovina și de casă.

Tocmai de aceea, întâlnirea cu un restaurant moldovenesc în Fairbanks, Alaska, a avut pentru ei o semnificație aparte. La mii de kilometri de România, au găsit pe masă zeamă, sarmale, mămăligă și plăcinte pregătite într-un local deschis de o familie originară din Republica Moldova.

În vara anului 2026, Alaska a devenit și punctul de plecare al unei noi aventuri. Cei doi vor să străbată ruta Panamericană, aproximativ 30.000 de kilometri, din nordul până în sudul continentelor americane.

După opt ani și 97 de țări, povestea „HaiHui în doi” nu mai este doar despre călătorii. Este despre doi oameni care au refuzat să își amâne visul până la pensie și au transformat o pauză de un an într-o viață petrecută pe drum.

„Noi suntem suma alegerilor noastre”, spune Andreia. În cazul lor, alegerile au ajuns să umple aproape jumătate din harta lumii.

Ecaterina VICOL