* agenda ultimei luni de vară cuprinde 15 expoziții, activități educaționale, vizite în Turnul cu Ceas, conferințe și trei evenimente muzicale * expozițiile „Nadia. Perfecțiunea are o poveste” și „Ce n-a fost în anul nou care n-a fost” se deschid pe 5 august * Sorin Lupașcu aduce muzica retro în grădina Palatului pe 15 august

Palatul Culturii din Iași intră în luna august cu o agendă care acoperă aproape fiecare colț al clădirii, de la muzeele de istorie, artă, etnografie și tehnică până la Turnul cu Ceas, Sala Voievozilor și grădina Palatului. Publicul are la dispoziție 22 de repere culturale și educaționale, între care expoziții despre copilărie, aeronautică, țesături tradiționale și istoria Iașului, dar și conferințe, concerte și activități interactive.

Expoziții despre Iași, copilărie și istoria tehnicii

Muzeul Științei și Tehnicii găzduiește, între 1 și 31 august, expoziția „Instrumente de muzică mecanică”, precum și proiectul aniversar „Muzeul Științei și Tehnicii: 70 de ani de la înființare. Donații și donatori”. În holul muzeului poate fi vizitată, între 1 și 4 august, expoziția „Mitoflora”, semnată de Ana Alexoaie-Conache. Tot în zona dedicată științei este prezentată expoziția „Repere ale aeronauticii românești”, realizată de Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov și găzduită în Sala „Gheorghe Focșa”. Muzeul de Istorie propune patru expoziții pe durata întregii luni. „Curtea Domnească din Iași. O istorie redescoperită” aduce în fața publicului trecutul unuia dintre cele mai importante spații istorice ale orașului.

Programul continuă cu „Chipuri și memorie în ramă. Restituirea unei galerii uitate”, realizată de Centrul de Conservare-Restaurare, și cu „A fost odată ca niciodată. Scurtă istorie a copilăriei”, proiect al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Tot la Muzeul de Istorie este inclusă expoziția „My Europe”, parte a proiectului Erasmus+ „One Culture”, dedicat medierii culturale, proiectelor și marketingului.

Povești țesute și memoria satului românesc

Muzeul Etnografic poate fi vizitat în august prin trei expoziții. „Sărbătoarea. Artă și spiritualitate” urmărește legătura dintre tradiții, credință și manifestările comunitare.

„Grindare, păretare, scoarțe. Povești țesute” aduce în atenție patrimoniul textil tradițional, iar „Memoria profesorului I.H. Ciubotaru” este dedicată activității cunoscutului cercetător al culturii populare. Muzeul de Artă își păstrează deschise Galeria de Artă Europeană și Galeria de Artă Românească.

Două expoziții noi se deschid pe 5 august

Unul dintre punctele de interes ale lunii este expoziția AGERPRES „Nadia. Perfecțiunea are o poveste”, programată între 5 și 31 august în holul Muzeului Științei și Tehnicii.

În aceeași zi se deschide și expoziția „Ce n-a fost în anul nou care n-a fost de Bogdan Mureșanu”, prezentată de Asociația ARTIS și Ateneul Național din Iași. Aceasta va putea fi văzută până la sfârșitul lunii în holul Muzeului Etnografic.

Sorin Lupașcu aduce muzica retro în grădina Palatului

Seria evenimentelor cu dată fixă începe pe 7 și 8 august. „Conferințele REGIMAR”, organizate de Asociația REGIMAR, sunt programate între orele 17:00 și 18:00, în sălile „Ștefan Procopiu” și „Voievozilor”. Duminică, 9 august, de la ora 18:00, Sala Voievozilor găzduiește Turneul Național „Anotimpuri”, susținut de Asociația Culturală Kitharalogos.

Sâmbătă, 15 august, de la ora 19:00, grădina Palatului Culturii devine spațiu pentru o seară de muzică retro cu Sorin Lupașcu. Activitatea cultural-recreațională este organizată de Caucaz Events. Ultimul concert anunțat în agenda lunii are loc duminică, 23 august, de la ora 14:30. Ștefania Năstasă și Oana Cărbunariu, de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, vor susține un recital instrumental de vioară în Sala „Henri Coandă”.

Maura ANGHEL