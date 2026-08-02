* fermierii din Iași ale căror culturi de porumb și floarea-soarelui au fost calamitate în 2025 vor putea primi bani prin APIA * proiectul Ministerului Agriculturii prevede un ajutor de maximum 333 de lei pentru fiecare hectar afectat * bugetul național al schemei depășește 155 de milioane de lei

După aproape un an de la seceta care a pârjolit culturile de primăvară, fermierii din Iași intră pe lista despăgubirilor. Banii vor fi acordați pentru suprafețele cultivate cu porumb și floarea-soarelui, dacă pagubele constatate oficial depășesc 30%.

Suma maximă prevăzută în proiect este de 333 de lei pentru fiecare hectar, echivalentul a aproximativ 63 de euro. Ajutorul integral va fi acordat suprafețelor afectate în proporție de peste 90%, iar pentru pagubele mai mici cuantumul va fi redus proporțional.

Astfel, un fermier din Iași care are zece hectare de porumb calamitate aproape în totalitate ar putea primi cel mult 3.330 de lei. Pentru o afectare de 50%, suma scade la aproximativ 166 de lei pe hectar, iar la pragul minim de eligibilitate, de 30%, ajutorul ajunge la aproape 100 de lei pe hectar.

Banii vin din fonduri europene și de la bugetul de stat

Bugetul total al schemei este de 155,36 milioane de lei, echivalentul a 29,6 milioane de euro. Jumătate din bani provin din Fondul European de Garantare Agricolă, iar cealaltă jumătate va fi asigurată din bugetul Ministerului Agriculturii.

România a primit 14,8 milioane de euro din pachetul european de urgență destinat agricultorilor afectați de fenomene climatice extreme. Guvernul a decis să dubleze această sumă printr-o contribuție egală de la bugetul național.

La nivel național, schema vizează 553.961 de hectare, dintre care 273.276 de hectare cultivate cu porumb și 280.685 de hectare cu floarea-soarelui. Acestea sunt cele două culturi pentru care se vor acorda despăgubirile.

Cine poate primi despăgubirile la Iași

Pot solicita sprijinul fermierii care au cultivat porumb sau floarea-soarelui în anul 2025 și dețin procese-verbale de constatare și evaluare a pagubelor provocate de seceta pedologică.

Gradul de afectare înscris în documente trebuie să fie de cel puțin 30%. Sunt eligibile persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale, societățile agricole, firmele, cooperativele și grupurile de producători.

Plățile vor fi gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin centrul județean și centrele locale. Fermierii ieșeni vor depune cererile la structurile APIA unde sunt înregistrați și unde au depus cererea de plată pentru anul 2025.

Valoarea ajutorului va fi calculată în funcție de numărul hectarelor recunoscute și de procentul de calamitate înscris în procesul-verbal. În cazul în care documentul menționează un interval de afectare, APIA va folosi media aritmetică a acelui interval.

Ajutorul acoperă doar o mică parte din pierderi

Despăgubirea este departe de valoarea pagubelor suportate de agricultori. Ministerul Agriculturii estimează că pierderile de venit provocate de seceta din 2025 s-au situat între 210 și 890 de euro pe hectar, în funcție de cultura înființată și de gradul de afectare.

Pentru un hectar calamitat aproape complet, fermierul poate primi însă cel mult 63 de euro. Diferența rămâne în sarcina exploatației agricole, într-un moment în care producătorii trebuie să achite arenda, creditele, motorina, semințele, îngrășămintele și lucrările pentru noul an agricol.

Seceta extremă din România a început în iunie 2025 și a continuat până în august, fiind însoțită de valuri repetate de căldură. Comisia Europeană a inclus România printre cele cinci state care beneficiază de ajutor financiar de urgență pentru pierderile agricole provocate de fenomenele climatice nefavorabile.

Dan DIMA