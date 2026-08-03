* distribuirea pensiilor în numerar începe luni, după ce primele două zile din august au căzut în weekend * județul Iași are aproape 158.000 de pensionari * poștașii pornesc pe trasee în plină caniculă, inclusiv spre sate în care apa este furnizată după program

Pentru zeci de mii de ieșeni, pensia nu vine printr-o notificare pe telefon, ci odată cu poștașul care bate la poartă. De astăzi începe distribuirea banilor în numerar, iar cele mai dificile trasee sunt cele din mediul rural, unde oamenii și poștașii înfruntă temperaturi de până la 36 de grade și restricții de apă. Calendarul obișnuit stabilit pentru pensiile achitate prin poștă este 1–15 ale fiecărei luni. În această perioadă, factorii poștali trebuie să ducă la domiciliile beneficiarilor atât drepturile bănești, cât și documentele de plată. Pensionarii care au ales viramentul bancar primesc banii în data de 12, dar nu mai târziu de 13 august.

Iașul are aproape 158.000 de pensionari

Cele mai recente date publicate de Casa Națională de Pensii Publice, aferente lunii iunie 2026, arată că în județul Iași sunt 151.334 de pensionari din sistemul public de stat. Lor li se adaugă 6.645 de pensionari proveniți din fostul sistem al agricultorilor. În total, județul are 157.979 de pensionari. Pensia medie a beneficiarilor din sistemul public de stat este de 2.678 de lei, sub media națională, în timp ce foștii agricultori primesc în medie numai 1.144 de lei. Pentru mulți dintre aceștia, în special pentru vârstnicii din sate, plata în numerar rămâne modalitatea obișnuită de încasare a banilor.

Poștașii duc pensiile pe o căldură de 36 de grade

Prima zi de distribuire vine odată cu intensificarea valului de căldură. Pentru luni, prognoza indică la Iași o temperatură maximă de aproximativ 36 de grade, cu disconfort termic ridicat. Marți sunt așteptate în jur de 37 de grade, iar miercuri temperatura poate ajunge la 38 de grade. Munca este cu atât mai grea în mediul rural, unde un poștaș are de parcurs distanțe mari între gospodării, purtând numerar, taloane de pensie și corespondență. Traseele ajung și în localități afectate de problemele alimentării cu apă.

În Tătăruși, Uda și Pietrosu, apa este furnizată până la 1 septembrie numai între orele 6:00–13:00 și 18:00–22:00, pentru refacerea rezervelor. În aceste sate, poștașul va ajunge la porțile unor oameni care își calculează nu doar banii pentru medicamente și facturi, ci și rezerva de apă pentru orele în care robinetele rămân uscate.

Pentru pensionarii singuri, sosirea poștașului înseamnă uneori mai mult decât încasarea unei sume. Este omul care intră pe ulițele izolate, urcă până la gospodăriile îndepărtate și verifică, fie și pentru câteva minute, dacă bătrânul de la capătul satului este bine.

Dan DIMA