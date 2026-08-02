* 4.228 de candidați au promovat prima sesiune în județul Iași * 891 nu au obținut diploma

A doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2026 începe luni, 3 august, și se va desfășura până pe 24 august. Candidații vor susține mai întâi probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, iar examenele scrise vor începe pe 10 august.

Peste 4.200 de candidați au promovat Bacalaureatul la Iași

În județul Iași, prima sesiune a Bacalaureatului s-a încheiat cu o rată finală de promovare de 82,6%, peste media națională de 76,9%. Din cei 5.119 candidați prezenți, 4.228 au obținut diploma: 4.104 absolvenți din promoția 2026 și 124 din promoțiile anterioare.

Prin urmare, 891 dintre candidații prezenți la prima sesiune nu au promovat examenul. În august pot participa și absolvenți care nu s-au prezentat la toate probele, candidați din promoțiile anterioare sau elevi care au promovat examenele de corigență.

Prima sesiune a adus și trei medii de 10 în județ, obținute de absolvenți ai Colegiului Național Iași, Colegiului Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani și Colegiului Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei.

Bacalaureat 2026. Calendarul probelor de competențe

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se desfășoară luni și marți, pe 3 și 4 august. Candidații care au urmat cursurile liceale într-o limbă a minorităților naționale vor susține evaluarea competențelor la limba maternă în zilele de 4 și 5 august. Proba de evaluare a competențelor într-o limbă de circulație internațională este programată pe 5 și 6 august, iar competențele digitale vor fi verificate pe 6 și 7 august.

Probele scrise încep pe 10 august

Prima probă scrisă va avea loc luni, 10 august, la Limba și literatura română. Pe 11 august este programată proba obligatorie a profilului: Matematică pentru candidații de la profilul real și Istorie pentru cei de la profilul umanist. Proba la alegere a profilului și specializării va fi susținută pe 12 august. Candidații aparținând minorităților naționale vor da proba scrisă la Limba și literatura maternă pe 13 august.

Când vor fi publicate rezultatele

Primele rezultate la probele scrise vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații își vor putea consulta lucrările și vor putea depune contestații.

Vizualizarea lucrărilor și înregistrarea contestațiilor vor continua pe 19 și 20 august. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 20–21 august, iar rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni vor fi publicate luni, 24 august.

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și toate probele scrise.

La fiecare probă scrisă este necesară cel puțin nota 5, iar media generală a probelor scrise trebuie să fie minimum 6.

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