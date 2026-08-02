Iașul, gazda celui mai important eveniment dedicat Diasporei: conferință cu participanți din mai multe țări

Iașul va deveni, în perioada 12–13 august 2026, punctul central al dialogului dintre România și comunitățile românești din străinătate, odată cu organizarea conferinței „Diaspora românească – rădăcini și orizonturi”, eveniment inclus în programul anual „Sărbătoarea Diasporei – Iașul este ACASĂ!”.

Organizată de Primăria Municipiului Iași, prin Serviciul Diaspora, conferința se va desfășura în format hibrid, atât cu participare fizică, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei, cât și online, pentru a facilita implicarea românilor din întreaga lume.

Se urmărește dezvoltarea unor proiecte comune

Evenimentul își propune să creeze un spațiu de dialog între reprezentanții comunităților românești din diaspora, autorități publice, mediul academic, antreprenori, cercetători și organizații neguvernamentale, în vederea dezvoltării unor proiecte comune și consolidării relației dintre românii din afara granițelor și cei din țară.

Pe parcursul celor două zile vor fi organizate paneluri și ateliere tematice dedicate unor subiecte de interes major, precum implicarea diasporei în dezvoltarea comunităților locale, investițiile și antreprenoriatul, păstrarea identității culturale și a limbii române, precum și dezvoltarea unor parteneriate durabile între administrația publică și organizațiile românești din străinătate.

Organizatorii subliniază că alegerea Iașului drept gazdă a conferinței nu este întâmplătoare. Orașul, recunoscut pentru tradiția sa academică și culturală, găzduiește de doisprezece ani evenimente dedicate românilor de pretutindeni și este considerat un model de bune practici în relația administrației locale cu diaspora.

Prin această inițiativă, municipalitatea își reafirmă interesul pentru valorificarea experienței profesionale și umane a românilor care trăiesc peste hotare și pentru transformarea dialogului într-un instrument de dezvoltare pentru comunitățile din România.

Număr impresionant de parteneri instituționali

Conferința beneficiază de sprijinul unui număr important de parteneri instituționali și organizaționali, printre care RePatriot România, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, UNIFERO, Asociația România Levant – Liban, Asociația Femeilor Românce din Italia (ADRI), Școala Românească de la Haga, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și mai multe organizații culturale și media.

Reprezentanții Primăriei consideră că diaspora reprezintă una dintre cele mai importante resurse ale României prin competențele profesionale, experiența acumulată și implicarea în comunitățile în care trăiesc românii din străinătate. În acest context, conferința își propune să identifice proiecte concrete și să pună bazele unor colaborări pe termen lung între instituțiile din România și organizațiile românilor din afara țării. Carmen DEACONU