Averea de sub pădurile Moldovei. Trufele aduc milioane de lei

* în 2026, direcțiile silvice din Neamț, Suceava și Botoșani au scos la licitație dreptul de recoltare pentru aproximativ 14 tone de trufe * loturile din Neamț și Suceava au avut împreună o valoare calculată de 1,36 milioane de lei * la Iași, dreptul de recoltare pentru cinci tone a adus venituri de 905.000 de lei în 2025

Festivalul Trufelor de la Cacica, derulat în acest weekend în celebra localitate bucovineană, a adus în atenție o bogăție inestimabilă a Moldovei – trufele, care au pus în mișcare afaceri de milioane de lei. În 2026, numai trei direcții silvice din nord-estul țării au oferit spre recoltare aproximativ 14.000 de kilograme, în timp ce la Iași cele mai recente rezultate publice au arătat că dreptul de recoltare pentru cinci tone a adus aproape un milion de lei în anul precedent. În spatele degustărilor și al demonstrațiilor cu câini special antrenați s-a aflat însă o piață cu mize mult mai mari decât spectacolul gastronomic al festivalului.

În 2026, dreptul de recoltare pentru 14 tone a fost scos la licitație

Cea mai mare cantitate a fost oferită în județul Neamț. Direcția Silvică a scos la licitație dreptul de recoltare pentru 7.000 de kilograme de trufe din producția anului 2026. Documentația a stabilit o garanție de contractare de 168.000 de lei, reprezentând 20% din valoarea lotului. Prin urmare, valoarea calculată a acestuia a ajuns la 840.000 de lei. În Suceava, Direcția Silvică a oferit spre recoltare alte 4.000 de kilograme. Prețul de pornire a fost stabilit la 130 de lei pe kilogram, fără TVA, iar valoarea totală de pornire a lotului a ajuns astfel la 520.000 de lei. Dreptul de recoltare a vizat pădurile de stat administrate de ocoalele silvice din județ. Neamțul și Suceava au pus astfel la bătaie, împreună, dreptul de recoltare pentru 11 tone de trufe, cu o valoare calculată de 1,36 milioane de lei. În această sumă nu a intrat valoarea pe care produsul a căpătat-o ulterior, după recoltare, curățare, sortare și comercializare.

Direcția Silvică Botoșani a completat harta sezonului 2026 cu aproximativ 3.000 de kilograme, împărțite în mai multe loturi. În total, cele trei județe au oferit spre recoltare aproximativ 14 tone de trufe. Cantitatea a reprezentat o estimare a resursei disponibile, nu o recoltă deja scoasă din pădure.

La Iași, dreptul de recoltare pentru cinci tone a adus 905.000 de lei

La Iași, în 2025, Direcția Silvică a valorificat dreptul de recoltare pentru o cantitate estimată de 5.000 de kilograme de trufe.

Prețul mediu al dreptului de recoltare a ajuns la 181 de lei pe kilogram, iar veniturile obținute s-au ridicat la 905.000 de lei. Cu un an înainte, a oferit dreptul de recoltare pentru 3.500 de kilograme, la un preț mediu de 127 de lei pe kilogram. Valoarea calculată a ajuns atunci la aproximativ 444.500 de lei.

Într-un singur an, cantitatea estimată a crescut cu 1.500 de kilograme, iar veniturile au crescut cu 460.500 de lei. O mare parte din producție a ajuns în restaurante din Europa, în special din Italia. În vara anului 2025, trufele s-au comercializat cu aproximativ 100 de euro pe kilogram, iar în sezonul de toamnă prețurile au ajuns și la 300–350 de euro, în funcție de calitate, cerere și ofertă.

Sub pădurile Moldovei nu se află doar un ingredient rar, ci o resursă de milioane de lei, căutată pas cu pas și păstrată cu grijă de cei care știu unde crește.

Dan DIMA