Panică în benzinăriile ieșene! Motorina Premium a ajuns la 10,35 lei litrul

* la stațiile din oraș, benzina standard pornește de la 8,62 lei pe litru, motorina standard de la 9,44 lei, iar motorina premium se vinde cu prețuri cuprinse între 10,21 și 10,35 lei pe litru

Motorina premium a trecut pragul de 10,30 lei pe litru, iar fiecare alimentare golește tot mai mult buzunarele românilor. Luni, 6 iulie 2026, pragul psihologic a fost depășit, iar un plin de 50 de litri ajunge să coste peste 510 lei, transformând o simplă oprire la pompă într-o cheltuială care apasă serios asupra bugetului familiilor.

Nici Iașul nu scapă de valul scumpirilor. La stațiile din oraș, benzina standard pornește de la 8,62 lei pe litru, motorina standard de la 9,44 lei, iar motorina premium se vinde cu prețuri cuprinse între 10,21 și 10,35 lei pe litru. Asta înseamnă că un șofer care alimentează cu motorină premium trebuie să scoată din buzunar peste 510 lei pentru un rezervor de 50 de litri.

Un plin de benzină trece de 430 de lei, unul de motorină se apropie de 475 de lei

La nivel național, benzina standard costă în medie 8,65 lei pe litru, motorina standard 9,48 lei, GPL-ul 4,55 lei, benzina premium 9,30 lei, iar motorina premium a urcat la 10,26 lei pe litru. Un plin de benzină trece de 430 de lei, unul de motorină se apropie de 475 de lei, iar pentru motorina premium nota de plată depășește deja pragul de 500 de lei.

Există și diferențe între benzinării. Cea mai ieftină benzină standard din țară a fost identificată la 8,49 lei pe litru în Târgoviște, iar cea mai ieftină motorină la 8,98 lei pe litru în județul Dâmbovița. Chiar și așa, economiile la un plin sunt de doar câteva zeci de lei, insuficiente pentru a compensa creșterea generală a prețurilor.

În marile orașe, Cluj-Napoca continuă să aibă unele dintre cele mai mici tarife la pompă, în timp ce București, Iași, Constanța, Brașov și Timișoara afișează valori foarte apropiate de media națională.

Pentru șoferi, fiecare drum devine mai costisitor, iar costurile ridicate cu alimentarea riscă să se reflecte în prețurile transportului, serviciilor și mărfurilor.

Depășirea pragului de 10 lei pe litru la motorina premium este un nou semnal că presiunea asupra bugetelor rămâne ridicată, mai ales în plin sezon al concediilor.

Daniel BACIU