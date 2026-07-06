* programul „Usturoiul” a fost reluat în 2026, după un an de pauză * în 2026, fermierii pot primi 3.000 de euro pe hectar, în limita a 6 hectare pentru fiecare beneficiar, dacă dovedesc producția și respectă condițiile impuse de Ministerul Agriculturii

Programul „Usturoiul” revine în 2026, după un an de pauză, cu un buget național de 60 de milioane de lei. Pentru Iași, miza este importantă, mai ales în zonele în care această cultură are tradiție, cum este comuna Răchiteni, una dintre localitățile cunoscute pentru usturoiul produs în gospodării și ferme mici.

În ediția precedentă a programului, județul Iași a avut 40 de beneficiari, iar suma plătită a fost de 60.000 de euro. Raportat la sprijinul maxim de 3.000 de euro pe hectar, plățile corespund unei suprafețe de aproximativ 20 de hectare intrate efectiv la subvenție.

Fermierii din Iași sunt verificați pe teren

Pentru anul 2026, cererile au fost depuse la Direcția pentru Agricultură Județeană Iași luna trecută, iar inspectorii au început verificările în teren. Ei controlează existența culturilor declarate, suprafețele înscrise și respectarea condițiilor tehnice. Fără aceste verificări, fermierii nu pot încasa sprijinul. Ajutorul de minimis este de 3.000 de euro pe hectar și se acordă proporțional cu suprafața cultivată. Suprafața minimă eligibilă este de 3.000 de metri pătrați, iar limita maximă este de 6 hectare pentru fiecare beneficiar.

Producție minimă de 3,5 tone la hectar

Programul vine cu reguli mai stricte decât simpla înscriere a culturii. Fermierii trebuie să obțină cel puțin 3,5 tone de usturoi la hectar și să aibă o densitate minimă de 30 de plante pe metru pătrat. De asemenea, producătorii trebuie să fie înregistrați în registrul agricol al localității unde au terenurile, să aibă documente justificative pentru valorificarea producției și să nu depășească plafonul de minimis de 50.000 de euro pe ultimii trei ani. Recoltarea și valorificarea producției se fac după verificările în teren, până cel târziu la 23 noiembrie 2026. Plata ajutorului este programată într-o singură tranșă, până la 22 decembrie 2026.

Iașul are tradiție, dar piața rămâne dificilă

Reluarea programului este importantă pentru producătorii locali, mai ales într-un an în care costurile de producție, forța de muncă și concurența importurilor apasă puternic pe fermele mici. În piețe, usturoiul rămâne un produs căutat, dar fermierii spun că prețul final nu reflectă întotdeauna munca din câmp.

Pentru Iași, programul poate susține o cultură cu identitate locală, mai ales în comunele unde usturoiul se cultivă de generații. Răchiteni, aflată în județul Iași, rămâne una dintre zonele asociate cu această producție.

Dan DIMA