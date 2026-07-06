Poliția ieșeană a ridicat 106 permise de conducere, în weekend!

Polițiștii ieșeni au avut un sfârșit de săptămână extrem de aglomerat. În perioada 3-6 iulie, oamenii legii au intervenit la 325 de evenimente, dintre care 288 au fost sesizate prin apeluri la 112, au aplicat 923 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 645.789 de lei și au constatat 79 de infracțiuni.

În cadrul controalelor din trafic, polițiștii rutieri au scos din circulație 106 conducători auto care reprezentau un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, suspendându-le dreptul de a conduce. Totodată, 36 de autovehicule au fost oprite din circulație, iar certificatele lor de înmatriculare au fost retrase din cauza deficiențelor tehnice constatate.

Șoferi fără permis și sub influența alcoolului

Printre cele mai grave cazuri descoperite în weekend se numără cel al unui tânăr de 21 de ani, depistat de polițiștii din Popricani în timp ce conducea un autoturism fără să dețină permis de conducere.

Un alt caz a fost înregistrat pe bulevardul Tudor Vladimirescu din municipiul Iași, unde un bărbat de 28 de ani a fost prins conducând fără permis și cu o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La Mogoșești, un bărbat de 46 de ani a fost depistat cu o alcoolemie de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în localitatea Dumbrava, comuna Ciurea, o femeie de 33 de ani a fost prinsă la volan cu o alcoolemie de 0,47 mg/l.

De asemenea, în comuna Belcești, un bărbat de 62 de ani a fost oprit în timp ce conducea un ATV neînmatriculat, fără permis și cu o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta nu deținea nici documente de proveniență pentru vehicul.

În toate cazurile au fost întocmite dosare penale, iar cercetările continuă.

Amenzi pentru viteză, alcool și conducere agresivă

În perioada 29 iunie - 5 iulie, Biroul Rutier Iași a desfășurat acțiuni pentru combaterea vitezei excesive. Au fost aplicate 144 de sancțiuni contravenționale și reținute 15 permise pentru depășirea limitei legale de viteză. Totodată, au mai fost reținute nouă permise și retras un certificat de înmatriculare pentru alte abateri.

La 5 iulie, polițiștii au desfășurat o amplă acțiune pentru depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Au fost efectuate 114 testări alcoolscopice și aplicate nouă amenzi în valoare de 4.541 de lei.

În aceeași zi, o altă acțiune a vizat conducerea agresivă, blocarea intersecțiilor și utilizarea nejustificată a claxonului. Au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale, reținute două permise de conducere și retras un certificat de înmatriculare.

Bicicliștii și utilizatorii de trotinete, în atenția polițiștilor

La 4 iulie, polițiștii rutieri au verificat și modul în care bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice respectă regulile de circulație. Au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale, dintre care cinci bicicliștilor, valoarea totală a amenzilor fiind de 8.655 de lei.

Printre persoanele sancționate s-a numărat o femeie de 31 de ani care circula cu trotineta electrică pe trotuar, într-o zonă fără pistă destinată acestui tip de vehicul, și a traversat trecerea de pietoni fără să coboare de pe trotinetă.

Descinderi și controale în Ciurea, Mogoșești și Mironeasa

La 4 iulie, polițiști din mai multe structuri ale IPJ Iași, sprijiniți de jandarmi și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au desfășurat o amplă acțiune în comunele Ciurea, Mogoșești și Mironeasa.

Au fost legitimate 187 de persoane, controlate 134 de autovehicule și verificate opt societăți comerciale. În urma verificărilor au fost aplicate 116 sancțiuni contravenționale, în valoare de 66.734 de lei.

În cadrul controalelor economice, o societate din comuna Mironeasa a fost amendată după ce s-a constatat că nu utiliza casa de marcat și nu implementase măsurile obligatorii privind paza obiectivului, conform legislației în vigoare. Andrei TURCU