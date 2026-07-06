* din octombrie 2026, pacienții vor putea face programări online la medic prin portalul național e-SănătateaMea * proiectul va fi gestionat de CNAS

Pacienții din Iași vor putea face programări la medic printr-un portal online unic, integrat în platforma națională e-SănătateaMea. Sistemul, gestionat de CNAS, va permite accesul la istoricul medical, rețete electronice, documente medicale și informații despre tratamente.

Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ adoptat de Parlament și face parte din procesul de digitalizare a sistemului public de sănătate. Toți furnizorii de servicii medicale aflați în sistemul de asigurări sociale de sănătate vor avea obligația să utilizeze portalul de programări.

Pentru Iași, schimbarea poate avea un impact important. Orașul este unul dintre cele mai mari centre medicale universitare din țară și primește zilnic pacienți nu doar din județ, ci și din întreaga Moldovă. În multe specialități, accesul la consultații, investigații și controale presupune liste de așteptare, telefoane repetate și drumuri la ghișee. Un sistem unic de programare ar putea reduce o parte din aceste dificultăți, dacă va fi implementat corect.

Spitalele și furnizorii medicali vor intra în sistemul CNAS

Portalul de programări va fi integrat în Platforma informatică din asigurările de sănătate – PIAS, administrată de CNAS. Până la aplicarea generală, autoritățile vor derula o etapă-pilot pentru operaționalizarea sistemului.

În practică, pacienții ar trebui să poată identifica mai ușor serviciile disponibile și modalitatea de acces la acestea. În locul unor proceduri diferite de la o unitate medicală la alta, sistemul ar urma să aducă o evidență centralizată a programărilor.

Pentru spitalele mari din Iași, unde fluxul de pacienți este ridicat, platforma poate deveni un instrument de organizare. Pentru pacienți, avantajul ar fi accesul mai clar la programări și la informațiile care îi privesc. Rămâne însă esențial ca platforma să fie stabilă, ușor de folosit și accesibilă inclusiv persoanelor vârstnice sau celor care nu utilizează frecvent servicii digitale.

Portalul „e-SănătateaMea” nu va fi doar un instrument pentru programări. Pacienții vor avea acces securizat la informații medicale personale generate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Printre datele disponibile se vor afla istoricul serviciilor medicale, documentele medicale emise în sistem, prescripțiile electronice și informațiile privind medicamentele sau dispozitivele medicale utilizate în cadrul tratamentelor.

Teona SOARE



