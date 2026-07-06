Gigantul austriac Strabag cumpără una dintre cele mai puternice firme din Iași

Piața construcțiilor din România este zguduită de o nouă tranzacție importantă. Grupul austriac Strabag, unul dintre cei mai mari constructori din Europa, a anunțat că va prelua compania ieșeană Daroconstruct, într-o mutare care îi consolidează semnificativ poziția în estul țării.

După achiziția companiei de infrastructură feroviară Bawi Construction, Strabag continuă ofensiva pe piața românească și a semnat un acord pentru cumpărarea a 100% din acțiunile Daroconstruct SRL, una dintre cele mai cunoscute firme de construcții din județul Iași.

Fondată în 2005, Daroconstruct și-a construit reputația prin proiecte în domeniul construcțiilor civile, infrastructurii rutiere, podurilor și rețelelor de utilități. La finalul anului 2025, compania raporta afaceri de aproximativ 70 de milioane de euro și avea aproape 400 de angajați.

Finalizarea tranzacției, în a doua jumătate a anului 2026

Prin această tranzacție, austriecii urmăresc să își mărească rapid capacitatea de execuție și să profite de experiența acumulată de compania ieșeană pe piața din Moldova, într-o perioadă în care investițiile în infrastructură ating niveluri record.

Reprezentanții Strabag transmit că România rămâne una dintre cele mai importante piețe de dezvoltare din Europa de Sud-Est, iar proiectele finanțate din fonduri europene și investițiile în infrastructura rutieră creează perspective excelente pentru următorii ani.

Finalizarea tranzacției depinde de obținerea aprobărilor din partea autorităților competente și este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.

Cu aproximativ 89.000 de angajați și o producție anuală de aproape 20 de miliarde de euro, Strabag este unul dintre cei mai mari jucători europeni din domeniul construcțiilor. Compania este prezentă în România de peste trei decenii și a înregistrat o creștere accelerată a afacerilor, volumul producției depășind 519 milioane de euro în 2023.

Achiziția Daroconstruct reprezintă una dintre cele mai importante tranzacții din ultimii ani pentru piața construcțiilor din Moldova și confirmă interesul tot mai mare al marilor grupuri internaționale pentru companiile românești cu experiență în proiectele de infrastructură. Daniel BACIU