O colecție rară de 64 de portrete, expusă la Iași

* Palatul Culturii din Iași deschide, pe 9 iulie, expoziția „Chipuri și memorie în ramă. Restituirea unei galerii uitate” * proiectul este dedicat uneia dintre cele mai importante colecții istorice păstrate în capitala Moldovei

O pagină aproape necunoscută din istoria patrimoniului ieșean este readusă în fața publicului la Palatul Culturii. Muzeul de Istorie a Moldovei și Centrul de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, deschid expoziția „Chipuri și memorie în ramă. Restituirea unei galerii uitate”, un proiect care pune în lumină galeria de portrete a logofătului Iordache Beldiman.

64 de portrete ale Moldovei, de la Dragoș Vodă la Carol I

Colecția reunește 64 de portrete ale domnilor Moldovei și ale unor personalități politice importante, de la Dragoș Vodă și Bogdan I până la Alexandru Ioan Cuza și Carol I. Este una dintre acele galerii care nu spun istoria prin documente, cronici sau manuale, ci prin chipuri, veșminte, simboluri și felul în care o epocă a ales să-și imagineze trecutul.

Constituită în prima jumătate a secolului al XIX-lea, galeria a apărut într-un moment în care memoria istorică devenea un argument al identității. Portretele nu sunt doar reprezentări artistice, ci și mărturii despre felul în care Moldova își construia propria imagine publică, într-o perioadă în care trecutul era folosit pentru legitimare culturală și politică.

Portrete realizate după surse iconografice dispărute

Importanța documentară a galeriei este cu atât mai mare cu cât multe dintre portrete au fost realizate după fresce votive și alte surse iconografice care astăzi au dispărut sau sunt grav degradate. Din acest motiv, tablourile expuse la Palatul Culturii devin mărturii vizuale greu de înlocuit pentru cunoașterea istoriei Moldovei. Valoarea lor a fost recunoscută încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, când au fost folosite de artiști, editori și istorici, inclusiv de Nicolae Iorga, ca surse de documentare. Astăzi, aceeași colecție revine în atenția publicului într-o formulă care unește istoria, cercetarea, restaurarea și educația muzeală.

„Prin acest eveniment expozițional ne dorim ca publicul să privească patrimoniul dintr-o perspectivă nouă: nu doar ca pe o moștenire a trecutului, ci ca pe un proces continuu de redescoperire și transmitere a memoriei culturale către generațiile viitoare”, transmite Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Galeria de portrete a logofătului Iordache Beldiman a ajuns până astăzi prin intermediul Epitropiei Spitalului Sf. Spiridon, una dintre instituțiile cu rol esențial în istoria Iașului. Tocmai această legătură dă expoziției o miză locală puternică: nu este vorba doar despre o colecție de artă, ci despre o parte din memoria orașului. Expoziția marchează un moment special, pentru că este pentru prima dată în aproape opt decenii de la intrarea tablourilor în patrimoniul muzeal când galeria este prezentată publicului într-un proiect amplu, construit atât în jurul valorii istorice a portretelor, cât și al procesului de conservare și restaurare.

Maura ANGHEL