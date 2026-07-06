Aeroportul Iași sparge o nouă barieră! Pasagerul cu numărul 1.000.000 a aterizat astăzi

Aeroportul Iași, una dintre cele mai importante porți aeriene ale României, a depășit oficial pragul de un milion de pasageri în anul 2026, performanță care confirmă ritmul accelerat de dezvoltare al aeroportului și rolul său strategic pentru întreaga regiune a Moldovei.

Momentul simbolic a fost marcat într-un cadru festiv, odată cu sosirea pasagerului cu numărul 1.000.000. Norocoasa este Ecaterina Mihai, originară din județul Suceava și stabilită de mai mulți ani în Belgia, care a aterizat la Iași cu un zbor Wizz Air pe ruta Bruxelles (Charleroi) - Iași.

Surpriza a început încă din timpul zborului, când echipajul i-a anunțat că este pasagerul cu numărul un milion al Aeroportului Iași în acest an. La aterizare, aceasta a fost întâmpinată direct pe platforma aeroportului de conducerea instituției și de reprezentanții Consiliului Județean Iași, primind un voucher de 100 de euro oferit de compania Wizz Air.

Este pentru a opta oară când Aeroportul Iași depășește pragul de un milion de pasageri într-un an calendaristic, consolidându-și astfel poziția de al doilea cel mai important aeroport regional din România, după traficul de călători.

Directorul general al Aeroportului Iași, Romeo Vatră, a subliniat că această bornă confirmă încrederea pasagerilor și a partenerilor în dezvoltarea aeroportului. Potrivit acestuia, 75% dintre zborurile operate de pe Aeroportul Iași sunt deservite de Wizz Air, companie care joacă un rol esențial în conectarea Moldovei cu marile orașe europene.

Anul 2026 are și o încărcătură simbolică aparte pentru aviația ieșeană, marcând 100 de ani de la primele zboruri comerciale. Dacă în urmă cu un secol exista o singură rută aeriană, astăzi aeroportul deservește anual peste două milioane de pasageri, oferind legături directe către 26 de destinații, operate de șapte companii aeriene.

Planurile de dezvoltare nu se opresc însă aici. Conducerea aeroportului anunță investiții importante în următorii ani, printre care modernizarea terminalului T3, transformarea terminalului T2 într-un terminal cargo și dezvoltarea infrastructurii energetice prin construirea unui al doilea parc fotovoltaic.

Un alt moment important va avea loc în 2027, când Iașul va găzdui ACI Regional Airports Conference & Exhibition, unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate aeroporturilor regionale, o recunoaștere a rolului tot mai important pe care aeroportul ieșean îl joacă în rețeaua aviației europene. Carmen DEACONU