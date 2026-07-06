Olimpicii intră la liceu fără examen. Dosarele se depun în aceste zile

* astăzi a început admiterea specială la liceu pentru elevii olimpici * Iașul are absolvenți de clasa a VIII-a cu rezultate de vârf la olimpiadele naționale și internaționale

Admiterea la liceu 2026 intră într-o etapă specială pentru elevii cu performanțe de vârf. Absolvenții de clasa a VIII-a care au obținut premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau premii ori medalii la competiții internaționale recunoscute de minister pot fi înscriși în clasa a IX-a fără Evaluarea Națională.

Dosarele se depun în perioada 6–10 iulie. Procedura este una separată de repartizarea computerizată și se aplică elevilor care au confirmat, în anii de gimnaziu, performanțe excepționale la disciplinele pentru care există corespondență cu profilul liceal ales.

Elevii eligibili nu susțin Evaluarea Națională, nu dau probe de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă și nu li se calculează media de admitere.

După depunerea dosarelor, comisia de admitere analizează documentele pe 13 iulie. Rezultatul repartizării este programat pentru 14 iulie, la ora 15.00. În perioada 15–16 iulie, părinții sau reprezentanții legali preiau dosarele de la inspectorat, iar între 23 și 28 iulie acestea trebuie depuse la liceele unde elevii au fost repartizați. Pe 29 iulie se finalizează raportarea înscrierilor în sistem.

Iașul are olimpici de top

Iașul are și în acest an elevi de clasa a VIII-a cu rezultate care confirmă forța școlii locale de performanță. Printre numele anunțate în comunicatele Inspectoratului Școlar Județean Iași se află Nemțișor Andrei, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, care a obținut Premiul I și medalie de aur la Olimpiada Națională de Matematică, dar și Premiul I și medalie de aur la Olimpiada Națională de Informatică pentru Gimnaziu.

La zona vocațională, Costinescu Jasmine, elevă în clasa a VIII-a, a fost anunțată cu Premiul I la Olimpiada Națională de Coregrafie. Tot la clasa a VIII-a, Mălina Ariton, de la Colegiul Național Iași, a fost menționată de ISJ Iași cu Premiul I și titlul de „Cel mai bun vorbitor al competiției” la Olimpiada Națională de Dezbateri pentru Juniori.

Un alt nume important este Gabriel Perhinschi, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, distins cu medalie de argint la Olimpiada Europeană de Geografie, competiție la care România s-a clasat pe primul loc pe națiuni.

Metodologia prevede că înscrierea elevilor olimpici se face peste numărul maxim de elevi din clase. Repartizarea ține însă cont de corespondența dintre olimpiadă sau competiția internațională și filiera, profilul ori specializarea pentru care elevul optează.

Clara DIMA