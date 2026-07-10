Iașul se desparte, duminică, de una dintre expozițiile cu cel mai puternic nume internațional găzduite în această vară. „Picasso la Palat!” mai poate fi vizitată doar sâmbătă, 11 iulie, și duminică, 12 iulie, în Sala „Tezaur” a Muzeului de Artă din Palatul Culturii.

Expoziția reunește nouă lucrări: trei piese de ceramică pictată și glazurată și șase cromolitografii care trimit la unele dintre cele mai cunoscute teme și imagini din universul artistic al lui Pablo Picasso. Este prima colecție dedicată exclusiv artistului spaniol prezentată în noua Sală „Tezaur” de la Iași.

Trei piese rare de ceramică, expuse la Iași

Punctul central al expoziției îl reprezintă cele trei lucrări din ceramică, realizate în anii 1953, 1956 și 1963. Piesele provin din serii limitate și au fost create în atelierul Madoura Plein Feu din Vallauris, Franța, locul în care Picasso a experimentat timp de peste două decenii cu forme, volume, glazuri și motive inspirate din lumea mediteraneeană.

În perioada 1947–1971, artistul a realizat în acest atelier aproape 4.000 de obiecte din ceramică. Farfuriile, vasele și sculpturile sale nu au fost tratate ca simple obiecte decorative, ci ca suprafețe pe care chipurile, animalele și formele geometrice puteau fi reconstruite într-un limbaj complet nou.

Cele trei piese prezentate la Palatul Culturii sunt considerate apariții rare pe piața de artă din România. După închiderea expoziției de la Iași, lucrările urmează să fie incluse într-o licitație organizată la București, pe 15 iulie.

Ce poate vedea publicul pentru 30 de lei

Alături de ceramică sunt expuse șase cromolitografii inspirate de lucrări importante din creația lui Picasso. Printre imaginile prezentate se numără compoziții care trimit la „Domnișoarele din Avignon” și la celebrul portret al Dorei Maar, lucrări esențiale pentru înțelegerea modului în care artistul a schimbat reprezentarea corpului și a chipului uman în arta secolului XX.

Expoziția nu este una de mari dimensiuni, dar selecția permite publicului să vadă două direcții diferite ale creației lui Picasso: grafica, prin care formele sunt fragmentate și reconstruite, și ceramica, domeniu mai puțin cunoscut de vizitatorii care îl asociază în primul rând cu pictura și cubismul.

Accesul se face în baza biletului pentru Muzeul de Artă. Prețul este de 30 de lei la casieria Palatului Culturii și de 25 de lei pentru biletul cumpărat online.

Programul din ultimele două zile

Sâmbătă, 11 iulie, Muzeul de Artă poate fi vizitat între orele 10.00 și 18.00. Duminică, 12 iulie, ultima zi a expoziției, programul este între orele 10.00 și 17.00.

„Picasso la Palat!” a fost organizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Artmark, și a rămas deschisă doar zece zile. Pentru cei care au amânat vizita, weekendul aduce ultima ocazie de a vedea la Iași lucrări ale unuia dintre artiștii care au schimbat decisiv arta modernă. Maura ANGHEL