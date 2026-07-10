Cel mai mare dezvoltator imobiliar israelian ridică la Iași un parc eolian și fotovoltaic de ultimă generație

* 12 turbine gigant și 25.000 de panouri solare * Iașul atrage unul dintre cele mai ambițioase proiecte energetice din România, care poate alimenta zeci de mii de locuințe * undă verde pentru investiția care poate transforma Iașul într-un hub al energiei regenerabile

Gigantul israelian Shikun & Binui a primit aprobarea finală din partea ANRE pentru dezvoltarea unei centrale hibride eoliene și fotovoltaice în județul Iași, investiție care poate schimba radical profilul energetic al regiunii.

Autorizația emisă de ANRE reprezintă ultimul obstacol birocratic înaintea începerii lucrărilor și confirmă că proiectul a intrat în linie dreaptă. Deși va avea o capacitate de racordare la Sistemul Energetic Național de 76 MW, instalațiile care vor fi construite depășesc împreună pragul de 100 MW putere instalată, ceea ce transformă investiția într-una dintre cele mai importante din estul României.

Iașul, printre puținele județe din România cu investiție hibridă

n comuna Deleni vor fi amplasate 12 turbine eoliene Vestas, fiecare având o putere impresionantă de 7,2 MW, alături de un parc fotovoltaic cu aproximativ 25.200 de panouri solare și 55 de invertoare de ultimă generație. Practic, Iașul devine unul dintre puținele județe din România care vor beneficia de o investiție hibridă, capabilă să producă energie atât din vânt, cât și din soare, reducând fluctuațiile specifice fiecărei tehnologii.

Miza este însă și mai mare. Proiectul nu este unul izolat. Acesta va fi conectat printr-o linie electrică subterană de aproximativ 35 de kilometri cu un alt parc eolian planificat la Scobinți, investiție care va adăuga încă 111,8 MW. Împreună, cele două proiecte conturează apariția unui adevărat pol energetic în nordul județului Iași, cu o capacitate totală care depășește cu mult nivelul multor centrale convenționale de dimensiuni medii.

Pentru județul Iași, proiectul poate genera efecte economice importante

Dincolo de cifre, investiția transmite un semnal important pentru întreaga regiune. Un grup internațional de talia Shikun & Binui, prezent în numeroase proiecte de infrastructură și energie la nivel mondial, a ales județul Iași pentru una dintre cele mai importante extinderi ale sale din România. Decizia confirmă că Moldova începe să intre în atenția marilor investitori din domeniul energiei verzi, într-un context european în care independența energetică și tranziția către surse regenerabile devin priorități strategice.

Pentru județul Iași, proiectul poate genera efecte economice importante: investiții de ordinul zecilor sau chiar sutelor de milioane de euro, contracte pentru firme locale, locuri de muncă în faza de construcție și exploatare, dar și venituri suplimentare pentru comunitățile din zona Deleni–Scobinți.

În timp ce marile proiecte de infrastructură rutieră din Moldova continuă să avanseze lent, energia regenerabilă pare să devină unul dintre domeniile în care Iașul reușește să atragă investiții de anvergură. Daniel BACIU