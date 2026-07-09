Cel mai important proiect de locuințe pentru tineri, la final

În zona Grădinari - Metalurgie, șapte blocuri noi sunt aproape finalizate, iar în scurt timp aproape 200 de apartamente moderne vor putea fi puse la dispoziția tinerilor aflați în situații de risc. Investiția, realizată cu fonduri europene prin PNRR, depășește 14,5 milioane de euro și promite să schimbe radical imaginea cartierului.

Constructorii au finalizat structurile clădirilor, iar pe șantier se lucrează acum la ultimele finisaje interioare și exterioare, precum și la amenajarea întregii zone.

Blocuri construite la un standard tehnologic superior

Ansamblul va cuprinde 188 de apartamente, dintre care 98 de garsoniere, 78 de locuințe cu două camere și 12 apartamente cu trei camere. Totodată, proiectul prevede amenajarea a 199 de locuri de parcare, inclusiv 14 destinate persoanelor cu dizabilități.

Noua dezvoltare nu înseamnă doar locuințe, ci și un standard tehnologic superior. Blocurile sunt construite conform normelor nZEB (Nearly Zero Energy Building), ceea ce înseamnă un consum energetic extrem de redus și costuri mult mai mici pentru viitorii chiriași. În plus, complexul va beneficia de nu mai puțin de 45 de stații pentru încărcarea automobilelor electrice, cu 90 de puncte de alimentare, una dintre cele mai consistente investiții de acest tip realizate într-un ansamblu rezidențial social din România.

Lucrările sunt executate de asocierea Conest SA – Artehnis SRL, în baza unui contract în valoare de peste 74,5 milioane de lei, care include atât proiectarea, cât și execuția și asistența tehnică.

Valoarea finanțării europene pentru construirea ansamblului se ridică la aproape 56 de milioane de lei fără TVA, iar împreună cu investiția destinată infrastructurii pentru mobilitate electrică, proiectul ajunge la peste 61,4 milioane de lei fără TVA, respectiv peste 73 de milioane de lei cu TVA, echivalentul a aproximativ 14,5 milioane de euro.

Iașul investește masiv în locuințe sociale, dar cererea rămâne uriașă

Dincolo de dimensiunea impresionantă a investiției, proiectul scoate în evidență una dintre cele mai mari probleme ale municipiului Iași: lipsa locuințelor accesibile pentru tineri.

Cele 188 de apartamente reprezintă o investiție importantă, însă ele acoperă doar o mică parte din necesarul real. În ultimii ani, listele de așteptare pentru locuințe sociale și ANL au rămas extrem de lungi, iar accesul la o locuință a devenit tot mai dificil pe fondul exploziei prețurilor din piața imobiliară.

Proiectul are însă o miză mult mai mare decât simpla construire a unor blocuri. Este unul dintre primele ansambluri sociale din Iași realizate după standardele europene nZEB, cu eficiență energetică ridicată și infrastructură pentru mobilitatea electrică, ceea ce îl transformă într-un model pentru viitoarele investiții publice.

Dacă administrația locală va continua să atragă finanțări europene similare, zona Grădinari – Metalurgie ar putea deveni nucleul unei noi generații de cartiere moderne dedicate tinerilor și familiilor aflate la început de drum. Daniel BACIU