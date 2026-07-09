Un apel la fiecare oră. Val fără precedent de solicitări de ajutor pentru violență domestică

* datele arată o realitate care nu mai poate fi ignorată: 5.437 de apeluri au fost înregistrate în intervalul ianuarie-iunie, cu aproximativ 1.500 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 40% * Iașul a ieșit din topul național, unde conduce Constanța, urmată de Timiș, Galați și Suceava

În spatele fiecărui apel se ascunde o poveste de frică, abuz și disperare. Primele șase luni ale anului 2026 au adus o creștere alarmantă a numărului de persoane care au cerut ajutor prin intermediul liniei telefonice gratuite 0800 500 333, destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane.

Linia telefonică, administrată de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), funcționează permanent, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, și reprezintă pentru multe victime primul pas spre ieșirea din cercul violenței.

Din totalul apelurilor, 4.328 au fost preluate de consilierii specializați, 808 au fost apeluri foarte scurte, iar alte 301 nu au putut fi preluate deoarece operatorii se aflau deja în alte convorbiri. Cifrele arată atât amploarea fenomenului, cât și presiunea tot mai mare asupra serviciului de asistență.

Iașul a ieșit din topul național, unde conduce Constanța, urmată de Timiș, Galați și Suceava.

Majoritatea solicitărilor au venit chiar din partea victimelor

În primele șase luni ale anului, 1.073 de persoane aflate în situații de violență domestică au găsit curajul să ridice telefonul și să ceară ajutor. Alte 334 de apeluri au fost făcute de martori, iar 59 de persoane au sunat după ce au aflat despre cazuri de abuz petrecute în familie.

Creșterea numărului de apeluri venite din partea martorilor transmite un semnal important: tot mai mulți oameni înțeleg că violența domestică nu este o problemă privată, ci una care privește întreaga societate. Vecinii, rudele, prietenii sau colegii pot deveni veriga care salvează o victimă dintr-o situație extrem de periculoasă.

Secretarul de stat al ANES, Luminița Popescu, afirmă că dincolo de statistici se află oameni care au trăit ani întregi în teamă și izolare. Potrivit acesteia, creșterea cu aproape 40% a numărului de apeluri reflectă faptul că victimele încep să capete încredere că pot primi sprijin și protecție. Oficialul încurajează femeile și fetele care trec prin astfel de experiențe să ceară ajutor, subliniind că un simplu apel telefonic poate reprezenta începutul unei vieți în siguranță.

HelpLine-ul este gratuit și poate fi apelat din orice rețea cu acoperire națională

La acest număr pot suna victimele, membrii familiei, prietenii, vecinii sau orice persoană care cunoaște existența unui caz de violență domestică, discriminare pe criteriul de sex ori trafic de persoane.

Consilierii ANES oferă informații, sprijin emoțional și îndrumare către serviciile specializate, explicând victimelor pașii pe care îi pot urma pentru a ieși din situațiile de risc și pentru a beneficia de protecția prevăzută de lege.

Creșterea spectaculoasă a numărului de apeluri poate fi privită din două perspective. Pe de o parte, ea indică faptul că fenomenul violenței domestice continuă să afecteze mii de persoane. Pe de altă parte, arată că tot mai multe victime aleg să nu mai sufere în tăcere și caută sprijinul instituțiilor specializate. În acest context, fiecare apel poate însemna diferența dintre continuarea unui abuz și începutul unui nou drum spre siguranță. Carmen DEACONU