Episcopul Ignatie vrea un pelerinaj de amploare la Huși: „Să fie ca la Sfânta Parascheva de la Iași!”

* mesajul a fost rostit în cadrul sărbătorii dedicate ocrotitoarei Episcopiei Hușilor, eveniment care a adunat peste 7.000 de credincioși și mai bine de 250 de preoți * procesiunea cu moaștele sfintei a străbătut principalele străzi ale municipiului Huși

Hușiul își propune să intre în rândul marilor centre de pelerinaj ale țării. În fața a mii de credincioși adunați la sărbătoarea Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, Episcopul Hușilor, Ignatie, a lansat un mesaj puternic: își dorește ca, în anii următori, credincioși din toate colțurile României să vină la Huși, așa cum merg în pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași.

Ierarhul a subliniat că în Catedrala Episcopală din Huși se păstrează moaștele Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, aduse de la Muntele Athos încă din anul 1787, și consideră că această comoară spirituală merită să fie cunoscută și cinstită la scară națională. „Vreau ca cinstirea Sfintei Mucenițe Chiriachi să fie ca anvergură, ca amploare a trăirii credinței, așa cum este la Iași de zilele Sfintei Cuvioase Parascheva, cum este la Suceava la Sfântul Ioan cel Nou, cum este la București la Sfântul Dimitrie Basarabov sau la Nicula, de Adormirea Maicii Domnului. Vreau ca și la Vaslui credincioșii să o cinstească așa cum se cuvine pe Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, a declarat Episcopul Ignatie.

7.000 de credincioși și mai bine de 250 de preoți, la Huși

Mesajul a fost rostit în cadrul sărbătorii dedicate ocrotitoarei Episcopiei Hușilor, eveniment care a adunat peste 7.000 de credincioși și mai bine de 250 de preoți. Procesiunea cu moaștele sfintei a străbătut principalele străzi ale municipiului Huși, într-o atmosferă de profundă evlavie.

La manifestările religioase au participat și înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, între care Înaltpreasfințitul Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, alături de Episcopul Nectarie și Episcopul-vicar Samuel Bistrițeanul.

Prin comparația directă cu marile pelerinaje de la Iași, Suceava, București și Nicula, Episcopul Ignatie transmite un obiectiv ambițios: transformarea sărbătorii Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi într-un eveniment religios de anvergură națională, care să atragă an de an zeci de mii de pelerini și să așeze Hușiul printre cele mai importante destinații spirituale ale României. Miruna NEACȘU