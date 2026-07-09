IT-ul din Iași renunță la oameni pentru profit

* marile companii IT&C din Iași au încheiat 2025 cu afaceri de 1,56 miliarde lei și profit de 63,5 milioane lei, dar cu aproape 300 de angajați mai puțin * pentru Iași, oraș care și-a legat o parte din optimismul economic de tehnologie, semnalul este dur: banii rămân, dar siguranța joburilor nu mai este aceeași

Bilanțurile pe 2025 arată un Iași digital mai eficient, dar și mai rece. Primele zece companii IT&C din județ au raportat afaceri cumulate de 1,56 miliarde lei și profit total de 63,5 milioane lei. În același timp, numărul mediu de angajați a coborât la 5.948, cu aproape 300 de oameni mai puțin. Industria nu cade, ci se strânge. Companiile mari continuă să producă bani, dar nu mai angajează în ritmul cu care Iașul s-a obișnuit în ultimii ani. IT-ul local intră într-o etapă în care contează marja, productivitatea și costul fiecărui post. Rămâne unul dintre motoarele economice ale Iașului, dar nu mai este garanția simplă a unui salariu bun și a unei cariere sigure.

Amazon rămâne uriașul

Cea mai mare greutate în top o are Amazon Development Center România, companie cu sediul în Iași. În 2025, subsidiara a raportat afaceri de 712,9 milioane lei, în scădere cu 11,1% față de anul anterior. Profitul a revenit însă pe plus: 3,96 milioane lei, după pierderea de 29,6 milioane lei din 2024. Partea sensibilă este la personal. Numărul mediu de angajați Amazon a coborât de la 3.424 în 2024 la 3.166 în 2025. Față de vârful din 2022, când compania avea 4.234 de angajați, diferența trece de o mie de oameni. Când cel mai mare angajator IT din Iași reduce turația, efectul se simte în toată piața: în recrutări, în salarii, în încrederea celor care vor să intre în domeniu și în planurile studenților care văd tehnologia ca pe drumul cel mai sigur.

Profit mai mare, oameni mai puțini

Nu doar Amazon arată schimbarea. Centric IT Solutions România a avut afaceri de 126,27 milioane lei, ușor mai mici decât în 2024, dar profitul net a urcat cu 231,2%, până la 15,7 milioane lei. În același timp, numărul mediu de angajați a scăzut cu 14,7%, la 314.

Focality, firmă ieșeană cu capital românesc, a raportat afaceri de 147,82 milioane lei, în creștere cu 28,6%, și profit net de 11,36 milioane lei. A făcut acest lucru cu 46 de angajați, față de 51 în anul precedent. Productivitatea a trecut de 3,2 milioane lei pe salariat, cea mai mare din top.

SCC Services România a avut o evoluție diferită: afaceri de 173,36 milioane lei, profit de 7,22 milioane lei și 1.137 angajați, în creștere cu 4,5%. Este una dintre puținele companii mari care au mărit echipa.

Ce înseamnă asta pentru Iași

În 2026, IT-ul ieșean nu mai poate fi privit doar ca poveste de succes. Cifrele sunt bune, dar sub ele se vede o piață mai dură. Companiile optimizează, reduc costuri, aleg mai atent proiectele și pot scoate profit cu echipe mai mici.

Pentru juniori, intrarea în domeniu devine mai grea. Pentru angajații cu experiență, siguranța nu mai este garantată. Pentru universități, presiunea crește: nu mai este suficient să formeze mulți absolvenți, ci specialiști care pot intra rapid într-o piață tot mai selectivă.

Dan DIMA