Medicii rezidenți din Iași primesc, în premieră, o voce oficială

Medicii rezidenți din Iași vor avea, în curând, o reprezentare oficială în cadrul Colegiului Medicilor Iași, după ce instituția a anunțat înființarea Departamentului Medicilor Rezidenți, o structură consultativă și de suport profesional care își propune să aducă tinerii doctori mai aproape de procesul decizional și să răspundă problemelor cu care aceștia se confruntă în perioada de formare.

Noua structură va crea un canal permanent de dialog între medicii rezidenți și conducerea Colegiului, oferindu-le posibilitatea de a participa activ la viața organizației profesionale și de a contribui la elaborarea unor măsuri privind pregătirea, dezvoltarea profesională și condițiile de muncă.

Potrivit reprezentanților Colegiului Medicilor Iași, inițiativa vine ca răspuns la dificultățile tot mai mari pe care le întâmpină medicii aflați în rezidențiat. „Ideea acestui departament a pornit de la o nevoie a rezidenților, pentru că rezidențiatul este o perioadă solicitantă pentru medici. În primul rând, pentru că se combină această pregătire clinică cu gărzile, cu responsabilitatea asupra pacientului, fiind aspecte care creează un anumit stres. Totodată, în cadrul Colegiului, vocea lor nu era foarte bine reprezentată. Scopul final va fi să asigurăm asistență medicală mai bună pacientului, iar medicii să poată să se formeze continuu”, a declarat conf. univ. dr. Alin Vasilescu, medic primar chirurgie generală.

Departamentul va analiza problemele specifice rezidențiatului

Noua structură va formula propuneri către conducerea Colegiului, urmând să organizeze cursuri, seminare, conferințe și workshop-uri dedicate pregătirii profesionale a medicilor aflați la început de carieră.

Totodată, reprezentanții Colegiului susțin că presiunea exercitată asupra rezidenților este astăzi mult mai mare decât în urmă cu un deceniu, atât din cauza volumului de muncă, cât și a complexității cazurilor medicale.

„Ne dorim ca rezidenții să aibă și o imagine cât mai clară asupra fiecărei specialități. Presiunea asupra medicului rezident este foarte mare, adresabilitatea a crescut, cazurile sunt tot mai complexe, iar uneori lucrurile pot deveni copleșitoare. Prin această comisie, problemele pe care le aduc în fața noastră vor putea fi gestionate împreună, astfel încât să depășească situațiile critice”, a explicat șef lucr. dr. Bogdan Ciuntu, medic primar chirurgie generală.

Un capitol important al activității noului departament îl va reprezenta prevenirea epuizării profesionale. Rezidenții vor avea acces la sesiuni dedicate gestionării stresului, menținerii echilibrului psihologic și prevenirii fenomenului de burnout, inclusiv posibilitatea de a beneficia de consiliere psihologică.

Experiența din spitale confirmă această nevoie

„Volumul și responsabilitatea noastră ca medici rezidenți este din ce în ce mai mare și este destul de greu. Eu iubesc medicina de când eram copil și mi-am dorit chirurgie generală, însă îmi este foarte greu, deși fac această meserie cu drag. Îmi este dificil să gestionez atât epuizarea fizică, cât și cea psihică”, a mărturisit dr. Alice Cioceanu, medic rezident chirurgie generală.

Din punct de vedere organizatoric, Departamentul Medicilor Rezidenți va fi coordonat de un medic primar, membru al Consiliului Colegiului Medicilor Iași, și va avea un vicecoordonator ales dintre medicii rezidenți, un secretar și între trei și șapte membri reprezentând diferite specialități medicale. Alegerea acestora se va realiza în condiții de transparență și egalitate de șanse, iar validarea va fi făcută de Consiliul Colegiului Medicilor Iași.

Prin această inițiativă, Colegiul Medicilor Iași își propune să consolideze relația cu noua generație de medici, să creeze mecanisme eficiente de reprezentare și comunicare și, în final, să contribuie la creșterea calității actului medical și la dezvoltarea unei comunități medicale mai bine pregătite și mai bine susținute. Nicoleta ZANCU