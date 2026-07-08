Impact violent pe bulevardul Tudor Vladimirescu din Iași

Două autoturisme s-au ciocnit pe bulevardul Tudor Vladimirescu, iar în urma impactului patru persoane, inclusiv doi minori, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale și investigații de specialitate.

Incidentul s-a produs în cursul zilei de 7 iulie 2026, iar la fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, care au mobilizat o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță de prim ajutor calificat. În sprijin au fost trimise și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

În cele două autoturisme implicate în accident se aflau cinci persoane. După evaluarea medicală efectuată la locul impactului, salvatorii au decis transportarea la spital a doi copii, a mamei acestora și a unui al patrulea pasager. Toți erau conștienți și cooperanți în momentul preluării de către echipajele medicale. Cea de-a cincea persoană a fost evaluată la fața locului și nu a avut nevoie de transport la spital.

Purtarea centurii de siguranță este obligatorie pentru toți ocupanții autoturismelor

Pe lângă acordarea primului ajutor victimelor, pompierii au luat toate măsurile necesare pentru eliminarea riscului producerii unui incendiu. Salvatorii au verificat dacă există scurgeri de carburanți și lubrifianți, au securizat zona accidentului și au rămas la fața locului până la finalizarea intervenției tuturor instituțiilor implicate.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști, care au deschis cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs coliziunea.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași le reamintește șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de trafic, să păstreze distanța de siguranță față de vehiculul din față și să evite orice activitate care le poate distrage atenția în timpul conducerii.

Totodată, salvatorii subliniază că purtarea centurii de siguranță este obligatorie pentru toți ocupanții autoturismelor, iar copiii trebuie transportați exclusiv în sisteme de retenție omologate, adaptate vârstei și greutății lor. În cazul producerii unui accident rutier, autoritățile recomandă apelarea imediată a numărului unic de urgență 112 și furnizarea unor informații cât mai precise despre locul accidentului și numărul persoanelor implicate. Andrei TURCU