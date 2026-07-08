Tânără arestată după ce a păcălit două bătrâne din Iași prin metoda „Accidentul”

* sub presiunea emoțiilor și convinse că își salvează rudele, cele două victime au predat sume impresionante unor persoane necunoscute * prejudiciul este uriaș: 11.000 de lei într-un caz și 10.000 de euro în celălalt

Polițiștii ieșeni au reușit să dea de urma unei tinere de 29 de ani, suspectată că face parte dintr-o schemă de înșelăciune care continuă să lase fără economii persoane vârstnice. Femeia a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată că a participat la două fraude comise prin binecunoscuta metodă „Accidentul”, una dintre cele mai perfide escrocherii folosite împotriva seniorilor.

Ancheta desfășurată de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași arată că, în noaptea de 18 spre 19 iunie, respectiv la 1 iulie, două femei în vârstă de 74 și 86 de ani au fost sunate de persoane care s-au prezentat drept medici. Acestea le-au spus că membri ai familiilor lor ar fi fost implicați în accidente rutiere grave și că este nevoie urgentă de bani pentru intervenții medicale sau alte proceduri.

Sub presiunea emoțiilor și convinse că își salvează rudele, cele două victime au predat sume impresionante unor persoane necunoscute. Prejudiciul este uriaș: 11.000 de lei într-un caz și 10.000 de euro în celălalt.

„Armele” escrocheriilor: două telefoane mobile și trei cartele prepay

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat-o și depistat-o pe suspectă în municipiul Iași. Asupra acesteia au fost găsite două telefoane mobile și trei cartele prepay, bunuri despre care anchetatorii cred că ar fi fost utilizate în desfășurarea activității infracționale.

În aceeași zi, oamenii legii au descins și la locuința femeii, unde au efectuat o percheziție domiciliară. În timpul verificărilor au fost descoperiți aproximativ 300 de euro, sumă ridicată pentru continuarea cercetărilor.

După administrarea probatoriului, tânăra a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentată procurorilor și Judecătoriei Iași. Instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, aceasta fiind cercetată pentru săvârșirea a două infracțiuni de înșelăciune.

Polițiștii reamintesc cetățenilor că metoda „Accidentul” continuă să fie folosită de grupările de escroci, care mizează pe șocul emoțional al victimelor. Oamenii sunt sfătuiți să nu ofere bani persoanelor necunoscute în urma unor apeluri telefonice și să verifice întotdeauna informațiile contactând direct membrii familiei sau apelând numărul unic de urgență 112. Andrei TURCU